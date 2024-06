Cette série culte de Prime Video a bien failli être une trilogie de films

Avant d'être adapté avec succès en série, l'univers de "The Boys" aurait pu être mis sur le grand écran avec une trilogie de films. Un projet longtemps développé, avec notamment le réalisateur de "Frangins malgré eux" et "Don't Look Up" à la réalisation.

La grande série des années 2020

Depuis la diffusion de son tout premier épisode en juillet 2019 sur Prime Video, la série de super-héros (ou plutôt de super-vilains) The Boys s'est imposée comme une des meilleures productions télévisées des années 2010 et 2020. En quatre saisons, la création d'Eric Kripke a en effet convaincu un très large public avec ses super-héros corrompus et arrogants menés par le psychopathe Homelander (Antony Starr), combattus par "Billy" Butcher (Karl Urban) et ses "Boys". Très chargée politiquement, ultra-violente et ironique, The Boys est ainsi un très grand succès, et peut-être la meilleure création produite sous la bannière Prime Video.

The Boys ©Prime Video

The Boys est l'adaptation de la série des comic books écrite par Garth Ennis et dessinée par Darick Robertson, d'abord publiée entre 2006 et 2012. Et dès ses premières années de publication, The Boys avait éveillé l'intérêt d'Hollywood, avec notamment un projet de trilogie développé à partir de 2008.

Le réalisateur de Vice pour des films The Boys

Dans un entretien copieux avec les créateurs et une partie du casting historique de The Boys réalisé par Rolling Stone, on apprend ainsi que, avant que la série n'entre en développement en 2016, Sony était très intéressé par une adaptation en longs-métrages. Un projet passé notamment entre les mains du scénariste, réalisateur et producteur Adam McKay. Celui-ci, fin des années 2000, avait en effet le projet de réaliser trois films, et avait même terminé le scénario du premier film. Sans succès, puisque les studios ont laissé tomber le projet en 2012. Darick Robertson explique :

Je ne changerais rien à la manière dont ça s'est passé, parce que la série est incroyable. Mais Adam faisait vraiment un truc très cool. C'est simplement que nous étions en 2008, et pas 2018. Je pense juste que les studios n'étaient pas prêts à ce moment-là.

Finalement, Adam McKay s'est épanoui avec des longs-métrages très remarqués (The Big Short, Vice, Don't Look Up) et dans le monde de la série a aussi rencontré un grand succès avec la production de la série Succession.