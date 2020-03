The Boys : des nouvelles images de la saison 2

À une époque où les super-héros sont omniprésents sur nos écrans, la série "The Boys" les désacralise et met un coup de pied aux fesses du genre. Une seconde saison emboîtera le pas à l'excellente première, et des nouvelles images en montrent plus sur deux personnages.

Vous en avez marre des héros en costume qui n'ont rien à se reprocher et qui dédient leurs pouvoirs au Bien ? Alors The Boys est une série faite pour vous. Également adaptée de comics, elle dépeint un monde dans lequel les super-héros ont été érigés comme des stars avec l'appui de la société Vought-American Consolidated. À l'instar des acteurs de cinéma, leur image est contrôlée, leurs apparitions sont réfléchies et ils ont pour vocation à véhiculer des bonnes valeurs. Mais l'envers du décor est très différent. On y découvre des personnages qui peuvent commettre des actes horribles. Certains le savent et vont vouloir se venger !

The Boys inverse le schéma traditionnel et ici les super-héros sont quasiment des méchants. En plus d'avoir cette originalité dans le traitement, la série a un ton complètement fou, avec des personnages horribles au sens moral qui laisse à désirer et une violence très graphique. Elle n'est donc pas conseillée à tout le monde et c'est ce qui en fait sa particularité.

Le Protecteur et Butcher sur les nouvelles images de The Boys

C'est pour ces raisons qu'on a hâte de voir la seconde saison. Son créateur, Eric Kripke, continue de travailler dessus (à distance) malgré la situation liée au coronavirus. Et il nous offre deux nouvelles images bienvenues :

Sur la première, c'est ce taré de Protecteur qui se montre, avec un regard qui provoque un petit effroi. On ne sait pas dans quel contexte le plan est pris mais on aura compris qu'il sera toujours aussi fou dans la prochaine salve d'épisodes. L'acteur Antony Starr est vraiment impeccable dans ce rôle mais il a, en face, un sacré concurrent en la personne de Karl Urban. Ce dernier incarne Butcher, le chef des Boys, et cerveau de l'opération visant à nuire aux super-héros. Lui aussi est bien allumé et l'expression de son visage laisse penser qu'il a encore quelques idées farfelues dans le crâne.

Aucune date de diffusion n'est encore donnée pour la saison 2. Les plus optimistes peuvent l'attendre avant la fin de l'année en cours, mais une arrivée en 2021 n'est pas à exclure.