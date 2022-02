The Boys Diabolical : le spin-off de la série de super-héros s'offre une bande-annonce explosive

Alors que les fans attendent impatiemment la saison 3 de "The Boys", Amazon Prime Video vient de leur offrir une petite sucrerie pour que le temps soit moins long. En effet, la série animée "The Boys presents : Diabolical" vient de dévoiler sa toute première bande-annonce.

C'est quoi The Boys presents : Diabolical ?

En 2019, la série The Boys dirigée par Eric Kripke débarque sur Amazon Prime Video. Notamment portée par Karl Urban et Antony Starr, cette série ultra violente et pratiquement sans limite est adaptée du comics éponyme de Garth Ennis. En seulement deux saisons, le show s'est imposé comme une série incontournable du genre super-héroïque. Et plus largement de la télévision contemporaine. On sait que la troisième saison de The Boys sortira le 3 juin prochain sur Amazon Prime Video. Mais pour que les fans patientent dans la bonne humeur, la firme va sortir le 4 mars prochain une série dérivée de l'univers intitulée The Boys presents : Diabolical.

The Boys presents : Diabolical ©Amazon Prime Video

Il s'agit d'une série animée en huit chapitres également dirigée par Eric Kripke. Ce show va se concentrer sur huit histoires alternatives à l'intrigue principale. Ces huit chapitres dureront de 12 à 14 minutes. Ils seront totalement indépendants les uns des autres. Les fans pourront retrouver certains de leurs personnages préférés comme Butcher et Le Protecteur. Mais également toute une galerie de héros inédits.

Une première bande-annonce explosive

Amazon Prime Video vient de balancer la bande-annonce officielle de Diabolical. Des images explosives et trash qui mettent indéniablement l'eau à la bouche. Le show propose également différents types d'animation d'un épisode à l'autre. Quant au rendu global de cette proposition, il rappelle la récente et excellente série Invincible. Côté casting vocal, Diabolical réunit du beau monde avec en vrac la participation de comédiens comme Awkwafina, Michael Cera, Don Cheadle, Giancarlo Esposito, Kumail Nanjiani, Christian Slater, Kevin Smith, Seth Rogen ou encore Simon Pegg. À noter également les retours d'Antony Starr et d'Elisabeth Shue respectivement dans les rôles du Protecteur et de Madelyn Stillwell.

The Boys presents : Diabolical ©Amazon Prime Video

Côté écriture et réalisation, on sait que le duo Evan Goldberg et Seth Rogen s'est occupé de l'épisode Laser Baby's Day Out, réalisé par Crystal Chesney-Thompson et Derek Thompson. L'épisode An Animated Short Where Pissed-Off Supes Kill Their parents est écrit par Justin Roiland (Rick et Morty) et Ben Bayouth avec une réalisation de Parker Simmons. L'épisode John and Sun-Hee est par ailleurs scénarisé par le comédien Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) et réalisé par Steve Ahn. On vous laisse avec cette bande-annonce survitaminée, à découvrir en tête d'article. Et on prend rendez-vous pour le 4 mars prochain !