The Boys : faut-il se préparer à l'arrivée de l'équipe parodique des Avengers dans la saison 3 ?

Le showrunner de "The Boys" donne des nouvelles de la saison 3. Il tease l'arrivée d'une nouvelle équipe dénommée Payback, une team emmenée par Soldier Boy et qui devrait faire de l'ombre aux Seven.

The Boys : bientôt la saison 3

Initiée en 2019, The Boys est une adaptation des comics éponymes de Garth Ennis, publiés de 2006 à 2012. Porté par Karl Urban et Antony Starr, The Boys s'est rapidement avérée être une série indispensable, vouée à devenir culte. Alors que la saison 2 s'est conclue il y a une semaine sur Amazon Prime Video, le showrunner, Eric Kripke, parle déjà de la prochaine saison.

Une saison 3 sous le joug des Payback

La saison 3 du show semble d'ores et déjà se préciser. Il y a peu, on apprenait que le comédien Jensen Ackles, star de Supernatural, camperait Soldier Boy dans la saison 3. Un personnage parodique de Captain America, très connu des lecteurs de comics. Mais visiblement, ce détestable personnage ne sera pas seul.

Sur son compte Twitter, Eric Kripke a déjà teasé la prochaine saison de The Boys. Il a notamment annoncé l'arrivée d'une équipe de super-losers très célèbre dans l'univers de Garth Ennis. Le showrunner a partagé la couverture du script d'un épisode de Craig Rosenberg, scénariste sur la série. L'épisode en question est simplement intitulé Payback, qui semble être une référence directe au groupe de super-héros qui porte le même nom :

Dans les comics, Payback est présenté comme la deuxième équipe la plus dangereuse et puissante de l'univers de The Boys, juste derrière les Seven. Cette team se compose notamment de Soldier Boy, déjà annoncé, mais également de Stormfront, partiellement inspirée de Thor, de Tek-Knight, une version de Iron Man, de Crimson Countess, une parodie de Scarlet Witch, mais également de Swatto, un super-héros inspiré de Ant-Man, de Eagle the Archer, une caricature de Œil de Faucon, et enfin de Mind-Droid un pastiche de Vision. Pour le moment, deux d'entre eux ont déjà été présentés au public. Il y a Stormfront évidemment, qui apparaît sous les traits de Aya Cash, et qui finit son parcours dans une mauvaise posture. Et il y a Eagle the Archer, un ancien membre de l’Église du Collectif, campé par Langston Kerman, qui apporte son aide à The Deep au début de cette saison 2.

Une approche différente de celle des comics

Ainsi, Payback devrait donc être présenté dans cette future saison 3, mais d'une manière un peu différente de leur représentation dans les comics. Eric Kripke a déjà teasé un Soldier Boy plus impressionnant que son portrait dans les comics. Dans sa version papier, Soldier Boy est un énorme loser, une parodie lourdingue de Captain America qui ne représente pas vraiment une menace. Mais dans le show, il va être dépeint comme un véritable adversaire du Protecteur. C'est en tout cas ce que promettait Eric Kripke :

Soldier Boy est assez proche du pouvoir de Homelander. Il était Homelander avant que ce dernier ne débarque, et pendant une période beaucoup plus longue. Donc, je pense qu'il est vraiment menacé par Soldier Boy, pas seulement par sa force, mais également par sa réputation.

Difficile de savoir si Stormfront sera membre de Payback, vu son état actuel dans la série. L'équipe devrait donc être emmenée par Soldier Boy, qui a le droit a sa petite référence dans la deuxième saison de The Boys. En effet, Edgar, le grand patron de Vought, interprété par Giancarlo Esposito, mentionne un super-soldat tuant des allemands par douzaine. En tout cas, cette saison 3 promet d'être explosive.