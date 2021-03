The Boys : Jack Quaid partage un secret de tournage inédit du premier épisode

Jack Quaid, la star de « The Boys », a partagé une vidéo des coulisses du tout premier épisode de la série. Le comédien offre un aperçu de l'envers du décor de la séquence de combat entre son personnage et Translucide.

The Boys : le hit d'Amazon

En 2019, Amazon Prime Vidéo lance une nouvelle série super-héroïque : The Boys. En deux saisons, le show est devenu un classique incontestable du genre et l'un des plus grands succès de la plateforme. Dirigée par Eric Kripke, la série est une adaptation des comics éponymes de Garth Ennis. Publiée de 2006 à 2012, cette saga de comics a rencontré elle aussi un franc succès auprès des lecteurs séduits par l'univers et le ton irrévérencieux proposés par l'auteur. En tout, Garth Ennis a sorti 80 numéros. Quant à la série, portée par Karl Urban, Jack Quaid ou encore Antony Starr, elle contient pour le moment deux saisons, mais la troisième est actuellement en production.

The Boys ©Amazon Prime Video

Retour au tout début...

L'une des têtes d'affiche du show, Jack Quaid, a partagé une vidéo des coulisses du tournage du tout premier épisode de la série sur son compte Instagram. Lui qui incarne Hughie depuis le tout début, en a vu des vertes et des pas mûres, et ce, dès l'introduction de l'histoire. Victime des Supers, il décide de rejoindre la cellule rebelle de Butcher, qui n'est pas tendre avec lui non plus. Le court clip partagé par le comédien montre un acteur dans un costume de motion capture. Ce dernier incarne Translucide, le justicier invisible, qui tente d'arrêter Hughie et Butcher à la fin du premier épisode.

« #TBT quand je me suis regardé en train de me faire botter le cul par un homme invisible »

Jack Quaid a posté cette courte vidéo pour montrer la manière dont cette séquence a été tournée. Il offre ainsi l'envers du décor et apporte une explication de la manière dont on met en scène un personnage invisible au cinéma. Il s'agit évidemment du passage où Translucide vient rendre visite à Hughie dans son magasin. Hughie est ensuite sauvé de justesse par Billy Butcher totalement décérébré. Ce sauvetage entraîne les deux protagonistes à prendre une décision radicale : kidnapper Translucide.

The Boys saison 3 est actuellement en tournage à Toronto. Les détails de l'intrigue demeurent pour le moment assez rares. Le scénario devrait en tout cas s'inspirer de l'arc Herogasm des comics. Eric Kripke a également teasé l'état émotionnel du Protecteur, qui devrait être dans une solitude froide, sombre et dangereuse. La sortie de cette troisième saison devrait être retardée à cause de l'état sanitaire actuelle. Il y a peu de chance pour que la suite du show débarque cet automne comme les deux précédentes saisons.