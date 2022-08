The Boys : Jeffrey Dean Morgan rejoint le casting de la saison 4

Après "Supernatural", où il interprétait John Winchester, Jeffrey Dean Morgan collabore à nouveau avec le showrunner Eric Kripke. Le comédien vient de rejoindre le casting de "The Boys".

The Boys : le tournage de la saison 4 a débuté

Moins de deux mois après l'arrivée du dernier épisode de la saison 3 sur Prime Video, le tournage de la saison 4 de The Boys vient de débuter à Toronto. En plus de partager un cliché de la réunion entre Karl Urban (Butcher), Jack Quaid (Hughie), Karen Fukuhara (Kimiko), Laz Alonso (La Crème) et Tomer Capone (Le Français), le créateur de la série Eric Kripke a dévoilé le titre du premier épisode : Department of Dirty Tricks ("Le Département des tours obscènes").

L'affrontement entre les Boys et le Protecteur (Antony Starr) devrait donc se poursuivre, dans une quatrième saison qui s'annonce encore plus politique, au vu de la conclusion de l'ultime épisode. Par ailleurs, qui dit nouvelle saison dit nouvelles arrivées au sein du casting. Et après Jensen Ackles, l'interprète du Petit Soldat, la distribution compte désormais un autre acteur de Supernatural dans ses rangs.

Jeffrey Dean Morgan rejoint le casting

Showrunner de Supernatural, Eric Kripke avait déjà évoqué la potentielle participation de Jeffrey Dean Morgan à The Boys. Celle-ci est désormais confirmée, à la fois par le créateur ainsi que par le site américain Deadline. Pour le moment, aucune information n'a été donnée sur le rôle confié à l'interprète de Negan dans The Walking Dead.

Le Comédien (Jeffrey Dean Morgan) - Watchmen : Les Gardiens ©Warner Bros.

S'il en vient à prêter ses traits à un super-héros, ce ne sera pas une première pour Jeffrey Dean Morgan. En 2009, il incarnait l'impitoyable Comédien dans l'adaptation Watchmen : Les Gardiens réalisée par Zack Snyder. Son arrivée promet de nouvelles effusions de sang.