The Boys : Jensen Ackles dévoile son nouveau look dans la série

La saison 3 de "The Boys" est fortement attendue. Elle verra notamment l'arrivée d'un nouveau super-héros, appelé Soldier Boy. Le personnage sera incarné par Jensen Ackles, ex-star de "Supernatural". Pour teaser un peu plus son entrée dans le show, l'acteur a dévoilé un premier look sur les réseaux sociaux.

Jensen Ackles : une star du petit écran débarque dans The Boys

Avant The Boys, Jensen Ackles est très loin d’avoir chômé. En effet, celui qui s’était initialement lancé dans une carrière de kinésithérapeute avant de se prendre de passion pour les cours d’art dramatique, est un habitué de la télévision. Ainsi, il se fait connaître dès la fin des années 90 en jouant dans le soap Des jours et des vies durant 3 saisons. Par la suite, il intègre le casting de la série produite par James Cameron, Dark Angel. Aux côtés de Jessica Alba, l’acteur se révèle. Et malgré l’annulation de la série après seulement deux saisons, cette dernière est devenue suffisamment populaire pour permettre à Jensen Ackles de devenir un acteur en vue du petit écran.

Il apparaît donc comme un guest important dans la dernière saison de Dawson, avant de jouer un rôle récurrent dans la quatrième saison de Smallville (à l’origine, il avait auditionné pour jouer Clark Kent). Devenu un comédien récurrent des séries pour jeunes adultes, il est donc embauché en 2005 pour jouer dans un étrange show fantastique nommé Supernatural. L’acteur ne le sait pas encore mais ce rôle lui offrira une notoriété mondiale qui durera une bonne quinzaine d’années. Le show étant terminé depuis novembre 2020, l’acteur s’est donc retrouvé libre sur le marché des transferts de la télévision. Une aubaine pour Eric Kripke, ex-showrunner de Supernatural, et désormais à la tête de The Boys. Ce dernier décide alors de récupérer son ancien protégé pour l’intégrer dans la saison 3 dans le rôle de Soldier Boy.

Soldier Boy is coming

Pour rappel, dans les comics de The Boys, Soldier Boy est un ancien soldat américain ayant combattu avec les Alliés pour défaire les Nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Grâce à un sérum nommé Compound V, il a acquis une force et des réflexes surhumains. Extrêmement patriotique, il est considéré comme le premier super-héros américain. Il a d’ailleurs fait partie, avec Stormfront, d'une équipe appelée Payback, dont il était le leader. Il ne vous fait pas penser à quelqu’un ? Captain America, bien sûr. Comme souvent, les créateurs de The Boys se sont amusés à caricaturer un super-héros célèbre de l’univers des comics Marvel/DC. Ainsi, Soldier Boy est un véritable pastiche de Steve Rogers puisque son patriotisme est exacerbé et que son niveau de naïveté le rend parfois stupide.

The Boys ©Dynamite Entertainment

Jensen Ackles est donc prêt à jouer de sa belle gueule, et de sa petite ressemblance avec Chris Evans, pour tourner en ridicule le personnage. Un rôle qu’on lui sait capable de très bien jouer, quand on se souvient avec quelle facilité il savait passer du drame à l’humour dans Supernatural. L’acteur a d’ailleurs partagé sur les réseaux sociaux un look très barbu, qui rappelle quelque peu celui de Steve Rogers dans Avengers : Infinity War. Décidément, The Boys est très moqueur.

Si on se fie aux comics, Soldier Boy devrait faire quelques frasques dans cette saison 3 de The Boys. En effet, il n'avait pas hésité à coucher avec Homelander pour entrer dans les Seven. Par ailleurs, il pourrait bien avoir un rôle important dans le fameux épisode controversé de l’ « Herogasm ».

Pour le moment, aucune date de diffusion n’a été officialisée pour cette saison 3 de The Boys.