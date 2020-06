The Boys : la production annonce la date de sortie de la saison 2

La saison 2 de la série « The Boys » se précise puisque la production vient de dévoiler la date de sortie sur Amazon Prime Video. Ces super-héros pas comme les autres seront de retour début septembre sur la plateforme.

C'est quoi The Boys ?

La première saison a fait forte impression. Sortie en 2019, cette série d'Eric Kripke est adaptée des comics cultes The Boys. Il s'agit d'une saga de comics de Garth Ennis sortie de 2006 à 2012. L'histoire raconte comment le monde est dominé par un groupe de super-héros censé travailler pour le gouvernement. Mais ces derniers utilisent leurs prérogatives de manière égoïste et dangereuse. Ainsi, Billy le boucher, interprété par Karl Urban dans la série, monte une équipe pour lutter contre ces supers.

La saison 2 sera disponible en septembre prochain

Après une session de questions/réponses virtuelle avec la distribution, Amazon Prime Video a officiellement annoncé la date de sortie de la saison 2 de The Boys. La série reviendra pour une deuxième saison de huit épisodes le 4 septembre prochain. Cependant, contrairement à la première saison, ces huit nouveaux épisodes ne seront pas tous publiés d'un seul coup. Amazon veut diffuser un épisode de manière hebdomadaire. Les trois premiers épisodes seront dévoilés à la date de la première, le 4 septembre prochain. Puis, Amazon partagera un épisode par semaine jusqu'au 9 octobre. Le synopsis officiel de cette nouvelle saison a été partagé :

La deuxième saison, encore plus intense et plus folle, voit les Boys en fuite, poursuivis par les Supers, essayant désespérément de se regrouper et de se battre contre Vought. Dans la clandestinité, Hughie, Mother's Milk, Frenchie et Kimiko tentent de s'adapter à une nouvelle normalité, Butcher étant introuvable. Pendant ce temps, Starlight doit trouver sa place au sein des sept. La position du Protecteur est menacée par l'arrivée d'une nouvelle super : Stormfront.

Le producteur de The Boys est impatient de nous montrer le résultat

Après cette annonce, le producteur exécutif Eric Kripke a partagé sa réaction sur les réseaux sociaux. Il exprime son enthousiasme et explique pourquoi il a décidé de modifier le calendrier de sortie :

Nous ne pouvons pas attendre de vous montrer la saison deux. C'est plus fou, plus étrange, plus intense, plus émotionnel. Nous allons donc diffuser les trois premiers épisodes le 4 septembre, puis nous diffuseront les cinq autres épisodes chaque semaine. On voulait vous laisser le temps de paniquer, de digérer, de discuter, de redescendre, avant de vous donner une autre dose. Nous ne pensons qu'à votre bien-être. J'espère que vous aimerez cette saison autant que nous.

Il est vrai qu'un épisode par semaine est une manière plus intéressante de consommer une série. Cela évite le binge-watching brutal des shows audiovisuels. Avec ce procédé, Amazon permettra à ses fans de déguster The Boys plutôt que de s’empiffrer. Rendez-vous le 4 septembre !