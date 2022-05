The Boys : la saison 3 s'annonce ultra sanglante !

La saison 3 de "The Boys" arrivera le 3 juin sur Amazon Prime Video. Karl Urban nous promet que les prochains épisodes seront un ton au-dessus niveau d'ébauche de sang.

The Boys, le succès d'Amazon

Avec The Boys Amazon Prime Video a trouvé la bonne recette pour attirer le public. Dès sa première saison créée par Eric Kripke, la série a fait réagir et les retours ont été dans l'ensemble très positifs. On y suit d'un côté les Sept, un groupe de super-héros qui se croient tout permis. Ainsi, hors des caméras, ils s'avèrent bien moins héroïques. C'est ce dont va vite se rendre compte Starlight, dernière venue dans l'équipe. De l'autre côté, les Boys sont menés par Butcher et souhaitent révéler au grand jour le vrai visage de ces personnalités. Ils sont un jour rejoint par Hughie suite au décès de sa petite amie.

The Boys ©Amazon Prime Video

Il y aura du sang, beaucoup de sang

Dès ses débuts, The Boys n'a pas été avare en scènes marquantes. Il n'y a qu'à voir les premières minutes de la série, lorsque le héros Hughie voit sa petite amie lui exploser littéralement au visage à cause d'A-Train. Un moment sanguinolent, choquant et pour le moins surprenant que vous pouvez redécouvrir ci-dessous (à 5min)

Pour la troisième saison, on s'attend à ce que The Boys aille encore plus loin. Et il semblerait que ce soit le cas. C'est du moins ce qu'affirme Karl Urban. L'interprète de Butcher s'est exprimé auprès de la station de radio RadioX (via Screenrant) et il promet une débauche d'hémoglobine.

Tout a été amélioré. Vous savez, le département de maquillage a manqué de faux sang dès l'épisode 3. L'épisode 3 sur 8, et nous n'avions plus de sang.

On imagine que des litres de faux sang ont été nécessaires pour la saison 3. Mais si avant même la moitié des épisodes la production s'est retrouvée à cours, cela laisse clairement entendre que la série est allée très très loin.

On aura la confirmation à partir du 3 juin, date de diffusion de The Boys saison 3 sur Amazon Prime Video.