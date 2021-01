The Boys : la série bien partie pour durer selon Antony Starr

Antony Starr, acteur de la série "The Boys", a récemment déclaré à Comicbook que la série a encore beaucoup de choses à montrer aux fans, qui attendent avec impatience la saison 3.

The Boys : c'est quoi ?

The Boys est une série adaptée d'un comics centré sur des personnages aux aptitudes exceptionnelles, écrit par Garth Ennis et Darrick Robertson, disponible depuis l'été 2019 sur Amazon Prime Video. Réalisé par Eric Kripke, à qui l'on doit le scénario de La Prophétie de l'horloge avec Jack Black et Cate Blanchett, le programme est la vision d'un monde où les super-héros existent et sept d'entre eux, appelés les Seven, s'associent à une entreprise nommée Vought. Celle-ci domine tous les marchés existant aux États-Unis, produisant, par exemple, des séries les mettant en scène afin de promouvoir leurs exploits. Cependant, dans ce monde, ces derniers abusent de leurs pouvoirs, se permettant beaucoup trop de choses par rapport à ce qu'ils sont censés faire. C'est pourquoi un petit groupe de résistants, "The Boys" donc, dirigé par le charismatique Billy Butcher, interprété par Karl Urban, va tout tenter pour les arrêter. Bien que leurs adversaires soient quasiment des dieux, bien décidés à ne pas abandonner leurs privilèges et activités sombres...

The Boys ©Amazon Studios

Antony Starr, interprète Homelander, un surhomme quelque part entre Superman et Captain America et n'ayant aucune limite. Il est un personnage extrêmement puissant, très patriote, quasi invulnérable. Il jouit ainsi d'une immunité presque totale où qu'il aille, inquiétant parce qu'intouchable.

Concernant le futur de la série, l'acteur américain Jack Quaid (Hughie Campbell) a récemment posté une photo sur son compte Instagram annonçant sa reprise du travail pour la saison 3 de la série. Et Antony Starr s'est lui aussi prononcé sur ce qui nous attend.

Antony Starr évoque la saison 3 et plus encore

Comicbook a échangé avec Antony Starr, qui considère ainsi que le show est sur de bons rails et qu'il a encore beaucoup à montrer :

La longévité de la série doit être dictée par la solidité de l'histoire et les qualités des événements qu'ils peuvent inventer. Je pense que pour les séries, inévitablement, si vous êtes attentif, vous pouvez sentir quand les problèmes arrivent et qu'il faut se retirer. Espérons que nous n'abuserons pas de notre bonne réception et que nous saurons arrêter quand ce sera le bon moment, le bon endroit. (...) Cela dit, je pense que nous avons encore quelques bonnes saisons devant nous. Je pense que nous avons un super casting de super personnages et un postulat vraiment intéressant et je pense que, comme vous l'avez dit, nous pouvons vraiment aller partout avec ça. Je pense que c'est un show assez sain et qu'il a un avenir brillant.

Pour l'interprète de Homelander, la série n'en est qu'à son commencement, et il laisse entendre que beaucoup d'histoires sont encore à raconter, avant d'arrêter au bon moment. Il lui faudra en effet éviter l'écueil qui se dresse face aux séries à succès, lancées pied au plancher et disposant d'une audience importante : celui de finalement épuiser ses qualités et son inventivité au fil de saisons à rallonge.

Après deux premières saisons très réussies, The Boys devrait revenir rapidement sur Amazon Prime avec cette saison 3, très attendue par les fans. Réponse d'ici quelques mois.