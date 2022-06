The Boys : le créateur raconte les scènes coupées de l'orgie

Vous n'avez pas pu manquer la longue scène d'orgie de l'épisode 6 de "The Boys". Justement, le créateur, showrunner et réalisateur de la série revient sur cette séquence et raconte ce que l'on aurait dû y voir initialement !

The Boys donne tout

The Boys, c'est LA série qui dépoussière le mythe du super-héros. Le programme se base ainsi sur un concept particulièrement malin et atypique. Dans cette série à succès, Les super-héros, sous couvert d'une sur-représentation utopique dans la société digne des meilleurs personnages de Disney, sont en fait pour la plupart des brutes inconscientes qui créent des dommages collatéraux partout où ils passent. Un groupe d'humains mené par le charismatique Butcher cherche à les mettre hors d'état de nuire. Y parviendront-ils avant qu'il ne soit trop tard ?

Le mystère reste entier, puisque, au fil des saisons, les super-héros prennent de plus en plus de place dans la société. La série propose un portrait au vitriol de l'Amérique et de ses dérives... mais attention ! La violence graphique est l'un des éléments phares du programme. On conseille donc aux âmes sensibles de passer leur chemin.

The Boys ©Prime Video

Pour le moment, la saison 3 de The Boys reprend avec un plaisir manifeste les éléments qui ont fait sa célébrité. Dans la nouvelle salve d'épisodes, les moments gores, sexuels et violents sont légion ! Hughie et Butcher cèdent ainsi aux sirènes du composé V, l'élixir créé par Vought qui confère des super-pouvoirs. Parallèlement, les héros tentent de trouver un moyen d'enfin se débarrasser d'Homelander. Ce dernier, qui connaît polémique sur polémique, est d'ailleurs plus dangereux que jamais. Et pour cause, il semble n'avoir plus rien à perdre !

Ç'aurait pu être pire

Le dernier épisode sorti sur Prime Video porte le doux nom d'Herogasm. Si l'idée n'est pas difficile à comprendre, le terme désigne précisément une espèce d'orgie annuelle réunissant moult super-héros et super-héroïnes. Alors qu'ils traquent d'anciens équipiers de l'intriguant Soldier Boy, nos héros parviennent sur les lieux de la - pas si petite - sauterie. S'ensuit une avalanche de corps nus et d'appareils génitaux - qui, visiblement, s'en donnent à cœur joie. Cerise sur le gâteau, une scène de zoophilie impliquant The Deep dont on se serait bien passé.

Mais Eric Kripke, showrunner et réalisateur de The Boys, a quelques regrets concernant cet épisode en particulier. Ainsi, il aurait aimé pousser les curseurs encore plus loin ! Malheureusement, l'équipe a, selon lui, manqué de temps et d'argent pour atteindre les objectifs fixés. Néanmoins, Kripke explique avec plaisir quelles séquences supplémentaires il aurait souhaité tourner ! Il confie notamment que de nombreux autres "gags" étaient prévus.

Parmi ces derniers, un passage mettant en scène une "espèce de créature aquatique" ayant des rapports sexuels sous l'eau. Plus encore, le réalisateur avoue qu'il rêvait de "reprendre la vanne éculée d'énormes tuyaux d'incendies qui pulvérisent des litres de fluide". C'est d'ailleurs le pauvre Hughie qui était supposé recevoir le contenu de ces derniers - en pleine tête, cela va de soi. Vous l'aurez compris, Herogasm aurait donc dû être encore plus trash ! Qu'Eric Kripke se rassure cependant : les aficionados de la série saluent en masse les nouveaux volets de cette trépidante saison 3.

Pour visionner la suite de la troisième saison de The Boys, ça se passe sur Amazon Prime Video !