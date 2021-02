The Boys : le tournage de la saison 3 de la série à succès va débuter

La crise sanitaire n'a visiblement aucun impact sur les super-héros déjantés de "The Boys". En effet, la folle série produite par les studios Amazon est sur le point de démarrer le tournage de sa très attendue saison 3. Et comme le signalent Karl Urban et les autres membres de l'équipe de la série, tout sera mis en place pour que le show soit diffusé dans les temps.

Le succès monstrueux d'une série sans filtre

Créé par Eric Kripke (Supernatural) et basé sur les comics éponymes de Garth Ennis et Darick Robertson, The Boys est une série de super-héros qui ne laisse personne indifférent depuis sa première diffusion le 26 juillet 2019. Amazon Prime Video avait besoin d'un hit pour concurrencer Netflix : elle l'a ! En effet, le show a rapidement conquis les critiques et le public. Il est d'ailleurs devenu le plus visionné de l'histoire de la jeune plateforme. Certifiée drôle, sanglante et totalement irrévérencieuse, la série ne cesse de parodier avec panache le genre super-héroique. Avec deux saisons à son actif et une troisième en préparation, elle n'est donc pas prête de s'arrêter en si bon chemin, comme l'a annoncé récemment l'acteur Antony Starr (Homelander). En outre, deux spin-off sont actuellement en préparation !

Pour rappel, The Boys suit les aventures d'un groupe de super-héros aux pouvoirs surpuissants. Nommée les Sept, cette équipe est bien connue du grand public. Elle est surtout gérée par le puissant consortium Vought qui s'occupe de leur promotion. Toutefois, ces individus surhumains se retrouvent rapidement en conflit avec un autre groupe nommé les Boys. En effet, ces derniers cherchent à faire tomber Vought ainsi que les Sept car la plupart d'entre eux sont, en coulisses, de grands psychopathes qui abusent de leurs pouvoirs.

The Boys©Amazon

Tournage imminent pour une diffusion en fin d'année

Tournée à Toronto, cette troisième saison respecte pour le moment son planning. Dans le contexte sanitaire actuel, la production cinématographique et télévisuelle est en profonde crise. La plupart des films et séries actuelles se retrouve donc dans une position délicate où leurs dates de sortie ou de diffusion prévues ne sont pas forcément assurées.

Dans ce contexte lourd, The Boys ne semble pourtant pas être affecté, à la différence de nombreuses séries. Mieux encore, la bonne humeur semble être de mise, du côté des acteurs comme des producteurs. En témoigne ce post sur les réseaux sociaux de Karl Urban (alias Butcher, chef des Boys) qui quitte sa Nouvelle-Zelande natale, direction le Canada.

Comme il l'indique en légende de sa photo, le protocole sanitaire sera strict : tests, distanciation et mesures d'hygiènes renforcées. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'acteur Jack Quaid (Hughie Campbell) a indiqué sur les réseaux sociaux qu'il suivait actuellement la procédure de quarantaine obligatoire pour entrer sur le sol canadien avant le début du tournage.

Pour le moment, si tout se passe bien , la série peut espérer une diffusion au dernier trimestre 2021.

Un ancien de Supernatural au casting, et une orgie en préparation

Peu d'éléments ont fuité sur ce qui devrait nous attendre dans cette saison 3. Tout juste sait-on qu'Eric Kripke va retrouver Jensen Ackles, qui a porté durant quinze ans la série Supernatural dans le rôle de Dean Winchester. Dans The Boys, il jouera Soldier Boy, un super-héros incorruptible et déterminé à oeuvrer pour le bien.

Également, il a été dévoilé que l'épisode 6 de cette saison 3 aurait pour titre "Herogasm". Un titre qui renvoie à la mini-série éponyme du comic original, et qui a connu 6 numéros. Si la série respecte à la lettre son matériau de base, cet épisode pourrait bien être l'un des plus controversés de la série, avec entre autres de nombreuses parties de jambes en l'air ainsi qu'une violente scène de viol. Affaire à suivre...