The Boys : on en sait plus sur la série spin-off

On a récemment appris que la série « The Boys » allait être dérivée à travers deux autres séries. L’une va se concentrer sur un lycée de super-héros. Eric Kripke, le créateur du show, vient de donner davantage d’informations.

The Boys : la série à succès

Créée en 2019 par Eric Kripke, la série The Boys a rencontré un succès monstre. La première saison s’est constituée une base de fans solide. La seconde, diffusée depuis début septembre sur Amazon Prime Video, est elle aussi très bien acceptée par le public. Portée par Karl Urban, Jack Quaid et Antony Starr, The Boys est adaptée des comics éponymes de Garth Ennis, sortis de 2006 à 2012. Face à la popularité du show, Amazon Prime Video a décidé de se lancer dans la production de deux séries dérivées. L’une d’entre elle présentera un lycée géré par Vought International pour jeunes supers. Le showrunner Erick Kripke donne quelques précisions sur ce futur projet.

Une série inspirée des G-Men

La série, qui n’a pour le moment pas de titre, est en cours d’écriture par le producteur exécutif Craig Rosenberg. Elle sera classée R et est décrite comme :

Une série universitaire mélangée à une partie de Hunger Games, qui suivra la vie de jeunes supers. Ces derniers vont mettre en compétition leur physique, leur sexualité et leur morale. Les meilleurs sortiront du lycée avec les contrats les plus juteux.

Ainsi, on sait maintenant que le show pourrait se baser sur les G-Men. Une équipe de supers présente dans les comics de Garth Ennis. Cette équipe controversée, sorte de parodie des X-Men, sera la base de ce spin-off, comme le confirme Eric Kripke au micro de The Wrap :

Je dirais que c’est vaguement inspiré par certains éléments des comics, dont les G-Men. Une partie de l’intrigue des G-Men concerne une sorte d’expérience scolaire et universitaire. Nous avons utilisé ceci comme un point de départ, un peu similaire à celui de The Boys, où nous prenons en quelque sorte une notion initiale, pour ensuite choisir notre propre direction, différente de celle des comics.

Les G-Men est une équipe de super-héros introduite dans certains tomes des comics The Boys. Ils sont une parodie violente et dépravée des X-Men, où de jeunes supers sont recueillis et éduqués pour devenir des soldats de Vought Industrie. Mais évidemment, dans l’univers de The Boys, rien n’est simple. John Godolkin, l’équivalent de Charles Xavier chez les G-Men, est en réalité un pédophile qui abuse sexuellement des enfants sous sa garde. Voilà, voilà. Du coup, on n'est pas sûr que Eric Kripke suive exactement la même trame…