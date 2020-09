The Boys : pourquoi Black Noir ne parle pas et n'enlève jamais son masque ?

La saison 2 de « The Boys » est en ce moment diffusée sur Amazon Prime Video à raison d'un épisode par semaine. L'un des personnages, Black Noir, demeure muet et n'enlève jamais son masque. Pourquoi ? Voici un élément de réponse venu des comics.

The Boys : une série culte en devenir

En juillet 2019, Amazon Prime Video dévoile la première saison d'une série super-héroïque inédite : The Boys. Développé par Eric Kripke, le show rencontre un succès monstre, ce qui pousse la plateforme à produire une deuxième saison. Cette dernière est en cours de diffusion depuis début septembre 2020. Côté casting, The Boys réunit notamment Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr et Erin Moriarty.

À la base, The Boys est une série de comics américain créée par Garth Ennis. En 72 numéros, publiés de 2006 à 2012, Garth Ennis a proposé une véritable alternative aux comics Marvel et DC en offrant des super-héros pas comme les autres. Il met en scène une bande de dégénérés qui abusent de leurs pouvoirs, ne les utilisant pas dans l'intérêt général. Des héros qui n'en sont finalement pas, et qui se cachent derrière des masques et des prérogatives issues de leur statut de privilégiés. Les comics rencontrent un succès certain grâce à leur style unique, leur violence, et l'absence totale de limite.

Mais qui est Black Noir ?

Au sein du groupe de super-héros, il y a Black Noir. Il ne parle jamais et ne retire sous aucun prétexte son masque. Son identité demeure totalement inconnue aux yeux des spectateurs et des personnages de la série. Même lorsqu'il traque Butcher et qu'il répond au téléphone à son patron, aucun mot ne sort de sa bouche. Il demeure définitivement silencieux. Il existe des éléments de réponse à travers les comics. Mais ce qui va suivre est potentiellement un spoiler pour la suite de la série. Rien ne dit qu'Eric Kripke réutilisera réellement les idées de Garth Ennis, mais la révélation qui arrive est, peut-être, un énorme spoiler pour la suite de la série.

Parce que l'identité de Black Noir finie par être révélée dans les comics. Et l'idée de Garth Ennis est géniale. Dans la version papier, Black Noir est en réalité un clone du Protecteur (Homelander en version originale). Toujours dans les comics, il a été introduit dans les 7 comme un élément de sécurité si jamais le Protecteur devenait incontrôlable. Une manière simple et efficace de l'éliminer en cas de bavure et de le remplacer discrètement. Le rendre muet et le dissimuler sous un masque était la seule manière de cacher son identité aux yeux de tous.

Black Noir voue une loyauté totale à Vouht Entreprise, et à M. Edgar, qui le prend comme son tueur à gages personnel. Ainsi, à cause de son statut réducteur, avilissant, à travers lequel il ne peut même pas utiliser ses réels pouvoirs, il développe une haine profonde à l'égard du Protecteur. Dans les comics, c'est lui qui viole Becca (la femme de Butcher) tout en prenant des photographie pour faire chanter le véritable Protecteur.

Bien sûr, rien ne confirme que la série va suivre à la lettre les éléments des comics. Rien ne prouve que Black Noir est le clone du Protecteur dans le show télévisé. De même, le Protecteur, dans la saison 1, a avoué à Butcher avoir violé Becca. Un élément qui tend à contredire l'histoire des comics. Compte tenu de son temps passé à l'écran, Black Noir, qui semble prendre petit à petit de l'importance, verra sans doute son secret révélé prochainement, sûrement dans la saison 3. Bien évidemment, il sera très intéressant de voir le véritable visage de Black Noir. En tout cas, nous, on mise sur la continuité des comics, et on vous laisse avec cette théorie.

The Boys est disponible sur Amazon Prime Vidéo.