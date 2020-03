The Boys : première image de la nouvelle super-héroïne de la saison 2

Les super-héros les moins recommandables du monde vont revenir dans la seconde saison de "The Boys" ! La nouvelle recrue, Aya Cash, se montre dans des premières images. Elle incarnera Stormfront, un personnage que les lecteurs des comics connaissent déjà.

L'une des meilleures séries de 2019, The Boys, a apporté une contre-proposition intéressante par rapport à ce qu'est le cinéma de super-héros traditionnel. Avec son ton irrévérencieux, sa violence et son traitement particulier du genre, on a pris un pied monumental devant. Tout logiquement, une seconde saison a été enclenchée. Cette adaptation des comics de Dynamite Entertainment présente un monde où les super-héros sont des célébrités grâce à la société Vought-American Consolidated. Gérés comme des stars de cinéma, ils doivent faire attention à leur image pour que l'opinion publique les perçoive d'un bon oeil. Mais ces héros ne le sont pas vraiment et peuvent être derrière des actes particulièrement horribles... La sève des comics a été préservée pour cette adaptation télé. Ceux qui sont passés à côté de la version papier peuvent donc découvrir cet univers, quand les lecteurs ne se sentent pas trahis par la transposition.

La petite nouvelle de la saison 2 de The Boys se montre

Qui dit nouvelle saison dit nouveaux personnages. On sait depuis un moment qu'Aya Cash s'est jointe au casting pour incarner Stromfront. Grâce à Entertainement Weekly, nous pouvons la voir pour la première fois dans son costume :

Stormfront est un nom connu dans les comics. Soldat conçu par le Troisième Reich, il dirige une autre équipe de super-héros, les Payback. Décrit comme un mélange entre Thor et Shazam, il va largement être revu dans la série puisqu'il sera transformé en femme ! Physiquement, plus rien à voir donc, car Aya Cash n'a rien d'une montagne de muscles. L'actrice donne d'ailleurs des premiers éléments sur la caractérisation de sa Stormfront :

Je pense qu'elle est là pour faire sauter Vought. Elle est là pour tenter de ramener Vought à l'idée originale derrière la création des super-héros... Et elle peut se montrer très féministe.

Un portrait assez différent de la version papier, qui rejoint un peu ce que fait Stella, la recrue des Sept dans la saison 1, dont la portée féministe était évidente. On remarquera que, s'il est différent, le costume de Stormfront reprend le rouge ainsi que l'aigle du Reich (ici au centre de la ceinture) pour bien appuyer sa référence à l'Allemagne nazie.

De ce que l'on a pu apprendre sur le scénario, Black Noir sera l'un des personnages principaux, après avoir été assez secondaire dans les épisodes de la saison 1. Aucune date de diffusion n'est donnée pour la prochaine. Elle arrivera vraisemblablement cette année, toujours sur Amazon Prime Video.