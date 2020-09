The Boys : qui est Aya Cash qui joue Stormfront dans la saison 2 ?

La saison 2 de "The Boys" revient le 4 septembre sur Amazon Prime Video. On y découvrira une nouvelle héroïne, Stormfront, interprétée par Aya Cash. Retour sur la carrière de l'actrice, révélée notamment avec la série "You're the Worst".

The Boys : un allié simple

The Boys est une série super-héroïque créée par Eric Kripke (Supernatural). Dans la saison 1, on découvre “Les Sept”, un groupe de super-héros mené par Homelander (Anthony Starr). Son équipe se vend aux plus offrants, et aucun sauvetage n'est vraiment gratuit. Néanmoins, ce côté cynique de leurs ambitions est caché au public et ils vivent au milieu des humains normaux comme de véritables rockstars. Conscients du danger que peuvent représenter ces surhommes qui se croient tout permis, William « Billy » Butcher (Karl Urban) et d'autres hommes normaux vont tout faire pour les éliminer.

De nouveaux héros vont également faire leur apparition dans la saison 2. Le premier est Soldier Boy, décrit comme le tout premier super-héros de l’histoire. Il sera interprété par Jensen Ackles. Le deuxième est Stormfront, une nouvelle recrue des Sept qui va tout faire pour voler le leadership du groupe à Homelander. Experte en réseaux sociaux, elle va se servir de ces derniers pour manipuler l'opinion publique. Elle a le pouvoir de voler et de contrôler l’électricité. Et elle sera interprétée par Aya Cash.

Aya Cash : décollage immédiat

Intégrer le casting d'une série aussi énorme que The Boys peut radicalement changer une carrière. Car même si Aya Cash n'est pas une débutante, sa renommée est assez confidentielle, et notamment en France.

Sa carrière débute avec la bénédiction de Dick Wolf. Elle apparaît dans nombre de ses productions, dont New York - Police judiciaire, New York - Section criminelle et New York - Unité spéciale. En 2011, elle obtient un premier rôle principal dans l'éphémère Traffic lights, qui ne durera qu'une saison de 13 épisodes. Elle y joue la petite amie d'Adam, avec qui elle vient d'emménager. La série est vite annulée, et reste toujours inédite en France.

Elle intègre ensuite, pour trois épisodes, l'équipe de The Newsroom d'Aaron Sorkin. Et en 2013 elle a la chance de faire partie de l'aventure du Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Elle y joue Janet, l'assistante de Jordan (Leonardo DiCaprio). Son temps est limité à l'écran, mais difficile de bouder son plaisir de tourner pour un réalisateur aussi prestigieux.

La meilleure des pires

La même année, elle revient dans la Grosse pomme avec New York Melody, une comédie attachante de John Carney. Elle y croise les deux stars Mark Ruffalo et Keira Knightley. Mais c'est à la télévision qu'elle connaît son premier rôle sur le long terme en étant l'héroïne pendant cinq saisons de la comédie You're the worst. Elle y incarne Gretchen, une jeune femme aux tendances auto-destructrices. La série est diffusée sur FX et l'actrice y est géniale. Ce rôle lui vaut un vrai début de reconnaissance. Elle est même nommée dans la catégorie meilleure actrice aux Critics Choice Awards. La série est actuellement disponible en intégralité en France sur MyCanal.

En 2018, on la voit dans le film Game Over, Man !, diffusé sur Netflix. Mais c'est 2019 qu'elle retrouve un projet important qui sera salué unanimement pour ses qualités : Fosse/Verdon. Le show en 8 épisodes est nommé aux Golden Globes et Emmy Awards comme meilleure série limitée. On y suit la relation amoureuse entre le chorégraphe et réalisateur Bob Fosse (Sam Rockwell) et la danseuse Gwen Verdon (Michelle Williams).

On a donc hâte de retrouver Aya Cash dans The Boys saison 2 à partir du 4 septembre 2020 sur Amazon Prime Video et on espère que cela lui ouvrira la porte à bien d'autres projets.