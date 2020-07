The Boys saison 2 : découvrez les premières minutes

Amazon Prime Video vient de mettre en ligne les premières minutes de la saison 2 de "The Boys". La série satirique de super-héros reviendra le vendredi 4 septembre prochain sur le service de streaming avec trois nouveaux épisodes. Un nouvel épisode sera ensuite disponible chaque vendredi jusqu’à la fin de la saison, le 9 octobre.

De quoi parle la série The Boys ?

The Boys se déroule dans un monde fictif où les super-héros commettent désormais des crimes. Un jour, le vendeur d’un magasin d’électronique voir un membre des Sept, un groupe de super-héros populaire, tuer sa fiancée. Il est alors approché par Billy Butcher, un homme violent qui lui révèle que l’agence qui représente les super-héros cache les crimes qu’ils commettent. Il lui propose alors de rejoindre son équipe de justiciers, qui se fait appeler "The Boys", et qui abat ces super-héros l’un après l’autre. Développée par Eric Kripke, The Boys est portée par Karl Urban, qui joue Billy. Jack Quaid, Anthony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Karen Fukuhara et Laz Alonso font aussi partie de la distribution.

Les premières minutes de la nouvelle saison de The Boys dans la lignée de la première

La scène d’introduction de la nouvelle saison de The Boys commence avec une réunion entre le Secrétaire à la Défense des États-Unis, joué par Robert A. Singer, et le PDG de Vought, l’agence représentant les super-héros, incarné par Giancarlo Esposito. Les deux hommes discutent du statut de ces super-héros et de la manière dont ils devraient être utilisés pour leurs missions. Le meeting est entrecoupé de scènes se déroulant en Syrie, dans laquelle l’un des super-héros massacre un à un les habitants d’une maison. Les fans devraient apprécier ce premier extrait de la saison 2 de The Boys, puisqu’on y retrouve le ton violent et sanglant caractéristique de la série. À en croire ces images, on devrait être de nouveau servis en scènes de ce genre dans les nouveaux épisodes de The Boys.

The Boys en cavale dans la nouvelle saison

Dans la nouvelle saison de la série, The Boys, contraints de se cacher des autorités, sont traqués par les super-héros. Hughie, La Crème, Frenchie et Kimiko essaient désespérément d’organiser la riposte contre Vought, tandis que Billy reste introuvable. Du côté des super-héros, Starlight peine à trouver sa place parmi les Sept alors que le Protecteur essaie de prendre le contrôle. Son pouvoir est menacé par l’arrivée de Stormfront, une nouvelle super-héroïne experte en réseaux sociaux qui a ses propres ambitions. En plus de cela, la menace des super-méchants devient encore plus importante alors que Vought essaie de capitaliser sur la paranoïa qui s’empare du pays.