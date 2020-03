The Boys saison 2 : Karl Urban promet l’arrivée d’un personnage culte

Vous avez aimé ? Partagez :

La saison 2 de « The Boys » approche à grands pas. L’équipe promet d’avoir mis les bouchées doubles dans cette suite qui réserve l’introduction d’un nouveau personnage, bien connu des lecteurs des comics.

La première saison de The Boys s’est avérée être un succès critique et public total pour Amazon Prime. Une vitrine parfaite pour la plateforme qui gagne constamment en abonnés. Initialement, The Boys est une série de comics créée par Garth Ennis en 2006. Elle a été publiée jusqu’en 2012 et compte 72 numéros. La série TV d’Evan Goldberg s’inspire évidemment de cette histoire culte pour les lecteurs de comics. Tandis que la saison 2 est attendue cet été, elle réserve l’introduction d’un nouveau personnage.

Terror sera de la partie

Karl Urban a fait forte impression dans la première saison de The Boys. Il campait à merveille le leader du groupe, Billy Butcher. Un personnage charismatique et ambigu qui sied parfaitement à l’acteur. Cependant, il lui manquait quelque chose : son fidèle acolyte Terror. Lors d’une discussion au panel C2E2, Karl Urban a promis une apparition du personnage dans la deuxième saison :

Vous allez adorer la saison 2. Si tu aimes Terror, alors tu vas l’adorer. Il fait définitivement son apparition.

Terror, le pitbull de Billy Butcher, est un personnage récurant des comics. Fidèle acolyte du héros, il demeure son animal de compagnie fétiche, auquel il tient beaucoup, et qui le suit dans toutes ses missions.

Dans la première saison, le chien était totalement absent du récit. Eric Kripke, le showrunner de la série, avait une raison simple pour expliquer cette absence : il est extrêmement difficile de travailler avec des animaux. Il était inquiet de devoir gérer un chien. Mais maintenant que la série est un succès, Eric Kripke peut prendre davantage de risques, ce qui entraîne l’introduction de Terror. Reste à savoir si l’animal sera omniprésent comme dans les comics ou s’il fera simplement un court caméo.

La première saison se concluait avec un twist incroyable et impactant, laissant le protagoniste dans un état émotionnel fragile. Sans spoiler, c’était tout simplement grandiose. Il nous tarde de voir comment le showrunner va continuer son récit et dans quelle direction il va l’emmener. Réponse cet été.