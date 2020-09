The Boys saison 2 : la réaction géniale d'Eric Kripke aux critiques négatives

"The Boys" a été l'une des séries qui a fait l'événement en 2019. La seconde saison était encore plus attendue par les fans, à qui l'on avait promis un spectacle qui irait encore plus loin. Mais leur déception a été sévère quand ils ont compris que la diffusion allait être hebdomadaire...

The Boys : des super-héros pas comme les autres

La série tirée de la bande-dessinée du même nom a été accueillie par un concert de louanges. Au milieu des tentatives estampillées DC et Marvel, elle s'est imposée comme un véritable régal avec ses personnages délirants, son ton irrévérencieux et son discours atypique sur le monde des super-héros. The Boys, c'est l'histoire d'Hughie (Jack Quaid). Un type tout ce qu'il y a de plus normal avec un job simple et une copine. Mais quand cette dernière se fait tuer accidentellement par un super-héros membre des Sept, il va comprendre que ces idoles du peuple cachent une face plus sombre. Avec Billy Butcher (Karl Urban), un dur à cuire qui veut se venger, il va tenter de faire tomber l'agence Vought International responsable de la gestion des héros.

Une saison 2 a vite été commandée et nous venons de la voir débarquer en ce début de mois de septembre. Le ton reste le même et des nouveaux personnages viennent enrichir l'univers. En résumé, il n'y a pas de raison pour se montrer déçu de cette suite.

Homelander réagit à la gronde des fans

Quand bien même si The Boys reste assez constante en terme de qualité, une partie des fans s'est dressée contre la série avec le lancement de la saison 2. La raison ? Le rythme de diffusion des épisodes. La première saison avait été délivrée en un seul coup, nous permettant de tout voir très rapidement. Pour la seconde, l'équipe de la série a décidé de passer par une diffusion hebdomadaire. Décision qui ne convient pas aux abonnés, qui auraient voulu l'intégralité d'un seul coup. La plateforme ne va pas revenir sur ce choix et ira au bout avec cette cadence. Pour manifester ce mécontentement, des fans se sont empressés de mettre des mauvais avis à la série juste pour cette unique raison. Un comportement de gamin capricieux qui en dit long sur notre moyen de consommer des séries depuis l'apparition des plateformes.

Le créateur de la série, Eric Kripke, prend ces attaques avec humour et vient de donner une réponse savoureuse sur Twitter. Il a publié une vidéo qui reprend un passage d'un épisode de la série. Homelander (Antony Starr) regarde un écran et à chaque fois qu'il change de chaîne, un nouvel avis négatif apparaît. Ce qui a le don de le rendre très grognon. Sachant ce qu'il est capable de faire, mieux vaut ne pas l'énerver. Une réaction drôle et bien sentie qui n'empêchera pas la diffusion de continuer sur le même principe.