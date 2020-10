The Boys saison 2 : le showrunner révèle si [spoiler] est toujours en vie

Le final de la saison 2 de « The Boys » a laissé les fans stupéfaits. Une conclusion impressionnante qui réservait un sort particulier à certains personnages du show. Attention, cet article contient des spoilers !

The Boys 2 : un final saisissant

Le finale de la saison 2 de The Boys est définitivement un choc. Le showrunner Eric Kripke a pris des risques quant au destin de certains personnages phares de cette saison 2. Initiée en 2019, The Boys est une adaptation des comics éponymes de Garth Ennis, qui ont été publiés de 2006 à 2012. Porté par Karl Urban et Antony Starr, The Boys s'est rapidement avérée être une série imposante, vouée à devenir culte. Alors que la saison 2 s'est conclue la semaine dernière, Eric Kripke vient apporter quelques précisions sur le dénouement du dernier épisode, et notamment sur le destin d'un protagoniste en particulier.

Attention spoilers !

Si vous n'avez pas encore regardé l'épisode final de The Boys, la suite de cet article contient de gros spoilers. Vous êtes toujours là ? Vous êtes sûrs ? Okay, alors, ATTENTION SPOILERS !

Dans l'épisode final, Butcher tente de fuir avec Rebecca et son fils, tandis que ses compagnons essayent de retenir la puissante Stormfront. Mais cette dernière parvient à rattraper le trio, et cherche à assassiner Rebecca. Stormfront se fait alors attaquer par le fils de Rebecca, qui possède sensiblement les mêmes pouvoirs que le Protecteur. Dans la bataille, Rebecca décède, mais la nazi Stormfront a obtenu ce qu'elle méritait. Elle se fait arracher les bras et les jambes par la puissance du jeune garçon. Un sort qui n'est pas sans rappeler le triste destin d'un certain Anakin Skywalker. Mais bref, on s'égare. Le dernier plan sur Stormfront a confirmé qu'elle était toujours vivante malgré ses blessures mortelles. Le Protecteur la trouve, les membres arrachés, carbonisée, en train de marmonner des mots en allemand.

Plus tard dans l'épisode, le Protecteur confirme que Stormfront est placée quelque part en détention. Une information ambiguë, puisqu'il est toujours très difficile de croire les déclarations du Protecteur. Les fans doutaient ainsi de cette affirmation.

Stormfront est toujours vivante !

Aujourd'hui, Eric Kripke est venu lever le voile sur cette information. Le showrunner a confirmé que Stormfront était toujours vivante, conservée quelque part. Ainsi, elle devrait donc être de retour dans la saison 3 de The Boys.

Le Protecteur a dit qu'elle était détenue dans un lieu non divulgué. Nous ne l'avons pas vu mourir. Notre petite nazi Stormfront est toujours en vie. Et pour quelqu'un qui rêvait d'être une race supérieure, le fait qu'elle soit mutilée comme ça, et ce pendant très longtemps, parce qu'elle vieillit très lentement, c'est la meilleure des punitions possibles pour une nazi.

C'est vrai que le côté sadique et ironique de la série The Boys a encore frappé sur Stormfront. Elle qui possédait la toute puissance, elle se retrouve totalement inoffensive. La relation entre le Protecteur et Stormfront sera ainsi logiquement de nouveau développée dans les futures saisons du show. Eric Kripke n'en a donc pas fini avec cette super-vilaine.