The Boys saison 3 : cette scène de sexe immonde inspirée par un meme sur Ant-Man et Thanos

The Boys saison 3 : le carnage reprend

ATTENTION ! Cet article contient des spoilers !

Deux ans après la deuxième saison, les super-héros de l'entreprise Vought et les justiciers menés par Billy Butcher (Karl Urban) sont de retour. Les trois premiers épisodes de la saison 3 de The Boys ont débarqué le 3 juin dernier sur la plateforme Prime Video.

Les effusions de sang et les explosions crâniennes ont donc repris, même si la situation est plutôt apaisée entre les garçons et les Sept. Tandis que le Protecteur (Antony Starr) essaie tant bien que mal de contenir sa rage, Starlight (Erin Moriarty) tente de gagner en importance au sein de Vought. C'est en tout cas soudés que les deux super-héros, loin d'être amis, apparaissent à la première de Dawn of the Seven.

The Boys ©Prime Video

De leur côté, Billy Butcher, Kimiko (Karen Fukuhara) et Frenchie (Tomer Capone) sont supervisés par Hughie (Jack Quaid), qui travaille désormais pour le compte du gouvernement. En parallèle, Butcher veille sur Ryan (Cameron Crovetti), le fils de Becca (Shantel VanSanten). Après plusieurs découvertes, dont une nouvelle technologie révolutionnaire mise au point par Vought, les choses se dégradent très vite...

Une scène de sexe qui vire au drame

Dès le premier épisode, The Boys rappelle aux spectateurs qu'elle est l'une des séries les plus violentes et les plus drôles diffusées actuellement. Après l'introduction marquée par un prestigieux caméo, Butcher charge Frenchie et Kimiko d'aller débusquer Termite (Brett Geddes). Ce dernier se trouve à une fête organisée dans un appartement après la première de Dawn of the Seven et s'adonne à un jeu sexuel après avoir sniffé plusieurs lignes de cocaïne.

The Boys ©Prime Video

Capable de rétrécir, le super-héros pénètre à l'intérieur de l'urètre du pénis de son partenaire, et le stimule en lui caressant les parois. Manque de chance, Termite n'arrive pas à se retenir d'éternuer et fait littéralement exploser son compagnon, sous le regard aussi surpris que dégoûté de Frenchie.

Faire ce que Marvel ne peut pas faire...

Une scène aussi atroce qu'hilarante qui fait référence à une théorie élaborée par les fans du Marvel Cinematic Universe. Avant la sortie d'Avengers : Infinity War, certains spectateurs avaient assuré que le meilleur plan pour venir à bout de Thanos était d'envoyer Ant-Man dans son anus, pour qu'il grandisse à l'intérieur du Titan fou afin de le tuer. Une stratégie qui n'a évidemment pas pu aboutir à l'écran. Néanmoins, les producteurs de The Boys ont pu aller au bout de cette idée. Interrogé par Variety, le showrunner Eric Kripke a expliqué :

Craig Rosenberg a écrit le script et est donc celui qui est le plus à blâmer. La séquence a évolué dans la Writer's Room et est née comme ça : "Il faut que les Boys combattent un super-héros". Donc on s'est demandés : "Quel super-héros n'avons-nous pas encore traité ?" Quelqu'un a dit : "On n'a pas fait Ant-Man". Et quelqu'un a dit : "Il y a un meme d'Ant-Man qui grimpe sur les fesses de Thanos et le fait exploser. Donc on devrait faire ça. Il faut qu'on donne au public ce que Marvel ne peut pas lui donner".

La saison 3 de The Boys est à découvrir sur Prime Video.