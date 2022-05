The Boys saison 3 : Homelander est incontrôlable dans la nouvelle bande-annonce

Amazon Prime Video a dévoilé une nouvelle bande-annonce de "The Boys" saison 3. On y retrouve Homelander de plus en plus fou et dangereux. Les prochains épisodes seront à découvrir à partir du 3 juin.

The Boys continue son ascension

The Boys est à l'évidence LA grosse série d'Amazon Prime Video. Depuis son lancement en 2019, le show n'arrête pas de faire parler de lui. Il faut dire que les super-héros sont plus que jamais à la mode aujourd'hui. Mais l'approche de cette création d'Eric Kripke se veut bien plus violente que ce que nous propose par exemple Marvel. Surtout, la qualité est au rendez-vous et The Boys porte un regard pertinent sur la célébrité et la figure héroïque à notre époque.

The Boys ©Amazon Prime Video

Rappelons que l'histoire présente les Sept, un groupe de super-héros dirigé par Homelander. Si devant le public ils sont bel et bien héroïques, en coulisses, ils sont en réalité assez monstrueux, égoïstes, violents et dangereux. Principalement Homelander, qui au fil des saisons n'a cessé d'effrayer ceux qui le côtoient. Et la saison 3 devrait aller encore plus loin dans la folie du personnage.

La folie d'Homelander au centre de la bande-annonce

C'est en effet ce qui est mis en avant dans la nouvelle bande-annonce (en une d'article) de cette troisième saison de The Boys. Comme le dit Stella au début de ces nouvelles images, Homelander est "en train de devenir complètement taré". Il va donc falloir l'arrêter par n'importe quel moyen. C'est, a priori, pour cette raison que Butcher va, avec l'aide de Queen Maeve, s'inoculer du composé V temporaire et avoir ainsi enfin la possibilité de rivaliser avec ses adversaires. Butcher va donc pouvoir se déchaîner.

Néanmoins, il ne devrait pas être le seul à faire face à Homelander. Un nouveau personnage est attendu en la personne de Soldier Boy, venu tout droit des comics dont est tirée la série The Boys, et incarné par Jensen Ackles (Supernatural). Le tout nous promet encore des scènes d'action explosives et sanglantes.

The Boys saison 3 sera à découvrir à partir du 3 juin sur Amazon Prime Video.