The Boys saison 3 : premier aperçu de Soldier Boy

La toute première image de Soldier Boy vient de sortir sur la toile. Le personnage, incarné par Jensen Ackles, sera dans la troisième saison de la série « The Boys », à venir prochainement sur Amazon Prime Video.

The Boys : succès fulgurant

Lancée en 2019 sur Amazon Prime Video par Eric Kripke, la série The Boys a connu un succès instantané. À la base, The Boys est une série de comics créée par Garth Ennis et publiée de 2006 à 2012. Le comics a rencontré un énorme succès, notamment pour son ton irrévérencieux et violent, qui détonnait par rapport aux productions Marvel et DC. En tout, Gareth Ennis a sorti 80 numéros, pour le plus grand plaisir des fans.

The Boys ©Amazon Prime Video

La série portée par Karl Urban, Jack Quaid, Karen Fukuhara ou encore Antony Starr s'est imposée comme un classique du genre super-héroïque sur petit écran en deux saisons seulement. Eric Kripke travaille actuellement sur une troisième saison, qui est en cours de production, sans date de sortie pour le moment. Cette saison 3 va notamment présenter un nouveau personnage : Soldier Boy.

Qui est Soldier Boy ?

Dans les comics, Soldier Boy fait partie avec Stormfront d’une équipe annexe appelée Payback, dont il est le leader. Considéré comme le membre le plus fort du groupe, ce dernier est pourtant extrêmement naïf et innocent. Il est décrit par Garth Ennis comme un lâche très sensible et peureux. Soldier Boy est généralement comparé à une caricature du courageux Captain America. Comme Steve Rogers, Soldier Boy a obtenu ses capacités super-héroïques grâce à un sérum chimique.

Soldier Boy - The Boys ©Dynamite Entertainment

Il possède une force surhumaine, des réflexes améliorés et une grande agilité. Il est également très patriotique, et finit par entrer chez les Seven. Toujours dans les comics, il est chargé par Vought de capturer l’équipe de Butcher. Un élément intéressant qui sera certainement repris par Eric Kripke dans la saison 3 de The Boys.

Premier visuel de Soldier Boy

Pour l’occasion, il sera incarné par Jensen Ackles. Ce dernier, notamment célèbre pour avoir campé Dean Winchester dans Supernatural sera donc le visage de Soldier Boy dans la saison 3 de The Boys. Eric Kripke vient de partager sur son compte Twitter le premier aperçu de Jensen Ackles dans le costume de Soldier Boy. Une apparence qui prend quelques libertés par rapport à ses habits dans les comics.

Laura Jean, la créatrice des costumes de The Boys, s’est étendu sur l’apparence de Soldier Boy au micro de Enterteinment Weekly :

Soldier Boy est le dur à cuire à l'origine. Notre objectif était de mettre en lumière une époque révolue de masculinité et de courage. Avec ce pedigree, nous avons plongé la tête la première sur la représentation d'un soldat militaire avec une forte dose de cow-boy à l'ancienne. Nous savions que l'acteur devait avoir le look et les côtelettes de Steve McQueen avec une attitude de John Wayne. Heureusement, Jensen Ackles incarne tout cela.

La saison 3 de The Boys est actuellement en tournage, mais n’a pas encore de date de sortie.