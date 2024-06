"Un mec qui s’auto mange le c**" : les fans réagissent à cette scène dingue de The Boys saison 4

Il y a dans l'épisode 2 de la saison 4 de "The Boys" une scène bien particulière dont tout le monde parle actuellement. Le créateur Eric Kripke est revenu sur ce passage complètement fou.

Quand The Boys saison 4 fait référence à The Human Centipede

The Boys a fait son retour sur Prime Video ce jeudi 13 juin, avec trois épisodes de la saison 4 mis en ligne. Et quel retour ! Comme on l'expliquait dans notre article, le show créé par Eric Kripke a pris une direction encore plus politique et résonne grandement avec l'actualité aux États-Unis. Même si ces premiers épisodes sont moins déjantés que ce qu'on avait pu voir durant la saison précédente, la série ne perd pas son style pour autant, avec tout de même quelques passages mémorables. Parmi ceux-là, on ne pouvait pas passer à côté d'une scène très particulière de l'épisode 2, impliquant le personnage de Splinter, interprété par Rob Benedict.

Ce dernier a la capacité de se cloner. Dans l'univers de The Boys, on sait bien que ce genre de pouvoir peut donner lieu à des dérives sexuelles inimaginables. Et c'est bien le cas dans cet épisode 2, lors d'une scène assez écœurante dont sont témoins Frenchy et Kimiko. Après l'avoir suivi lors d'un rassemblement de conspirationnistes, le duo découvre Splinter et ses clones en train de s'adonner à un anulingus les uns après les autres. Une référence assez claire au film d'horreur The Human Centipede qui a évidemment fait réagir les spectateurs. Certains ont été clairement choqués pas ce passage et auraient préféré ne pas le voir. Mais la tendance reste à l'amusement.

La référence à The Human Centipede était horrible

Une référence à The Human Centipede est la dernière chose que je pensais voir dans The Boys

Noooooon The Human Centipede dans The Boys

Je viens de regarder les 2 premiers épisodes de la saison 4 de The Boys. Je n'avais vraiment pas besoin de voir autant de cochonneries de Splinter, lol.

Les dessous de la scène avec Rob Benedict

Lors de la promotion de la saison 4 de The Boys, Eric Kripke a évidemment été interrogé sur cette scène. C'est même la première chose sur laquelle Variety a questionné le créateur. Ce dernier a d'abord raconté ses discussions avec Rob Benedict, qu'il connaît très bien grâce à Supernatural (dont Eric Kripke était l'un des auteurs). Ravis de pouvoir travailler à nouveau avec lui, le showrunner a voulu le prévenir sur ce qui l'attendait.

Rob savait dans quoi il s'engageait. Quand il m'a contacté et m'a dit : "Je pense que je pourrais auditionner pour ce rôle", j'ai dit : "Alors, il faut qu'on parle...". J'ai donc expliqué chaque scène, et il était tout à fait prêt à le faire. Il trouvait ça hilarant - et ça l'est.

Dans la continuité de cette scène, on retrouve ensuite Splinter pour un combat avec les Boys. Plusieurs clones du personnage apparaissent alors totalement nus. Pour ces deux séquences, la production a dû utiliser des prothèses.

Les choses que nous avons dû faire pour que tout cela fonctionne... Par exemple, nous avons dû fabriquer une prothèse parfaite de son cul pour qu'il puisse manger son propre cul dans le même plan. Il y a aussi eu le tournage de cette scène de combat qui a duré sept jours. Il est dans tous les plans donc ça faisait beaucoup de temps où il était nu. Nous avons alors finalement fait construire un pénis prothétique. Il n'était donc pas vraiment nu, mais portait juste un string pendant sept jours.

Pour l'instant Prime Video n'a mis en ligne que trois épisodes de la saison 4 de The Boys. À voir si la suite de la saison ira encore plus loin que ce passage.

