The Boys : nouvelles images tendues et violentes pour la saison 4

C'est le temps des regrets pour Billy et celui de l'embrasement dans la nouvelle bande-annonce de la saison 4 de "The Boys". Avec le monde au bord du chaos, la tension politique et la violence atteignent des sommets...

The Boys très bientôt de retour

C'est à partir du 13 juin 2024 que les fans de la série culte pourront découvrir sur Prime Video les trois premiers épisodes de la nouvelle saison de The Boys, et l'attente était déjà très palpable. On vient de passer plusieurs crans d'impatience avec la nouvelle bande-annonce tout juste dévoilée (vidéo en tête d'article).

Homelander (Antony Starr) - The Boys ©Prime Video

Tout au bord du chaos dans ces images, ça pourrait définitivement empirer si Billy (Karl Urban), chef déchu des "Boys", ne parvient pas à rassembler son équipe pour contrecarrer un Homelander (Antony Starr) qui souhaite que les "Sept" passent du statut de "peoples de tabloïds" à celui de "dieux vengeurs". La tension est donc à son maximum et l'embrasement s'annonce spectaculaire. Et bien sûr ultra-violent, comme de tradition dans The Boys.

Enjeux politiques et crossover avec Gen V

Avec échéance électorale capitale aux États-Unis cette année, la saison 4 de the The Boys arrive avec une résonance particulière. "Guerre biblique entre le bien et le mal", "la violence c'est le pouvoir", les termes sont lâchés et les séquences drôles et absurdes - notamment une surprenante fusillade avec des poules - viennent contre-balancer en partie la gravité du sujet.

Invité au casting de cette nouvelle saison : Jeffrey Dean Morgan, dont le personnage va donc aider Billy à se remettre en selle. On retrouve par ailleurs dans ces nouvelles images deux personnages issus de la série spin-off Gen V, Cate Dunlap (Maddie Phillips) et Sam Riordan (Asa Germann).