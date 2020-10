The Boys : un fan oppose le Protecteur aux Avengers

La saison 2 de « The Boys » s'est terminée vendredi dernier. Un épisode final explosif qui a su capter l'attention du public. À tel point qu'un fan a repris certaines images de cet ultime épisode pour opposer le Protecteur aux Avengers.

The Boys : la série déjà culte

Plus le temps passe, plus The Boys s'impose comme une série culte. Initiée l'année dernière avec sa première saison, c'était l'occasion de voir cette adaptation tant attendue des comics emblématiques de Garth Ennis. Produit par Amazon Prime Video, le show a dévoilé sa deuxième saison qui s'est conclue dans le sang et les larmes vendredi 9 octobre dernier. Dirigée par Eric Kripke, la série réunit un casting impressionnant notamment composé de Karl Urban, Jack Quaid et Antony Starr dans la peau du Protecteur.

Un mashup efficace

Un fan a imaginé une courte rencontre entre le Protecteur et les Avengers. Après tout, c'est une bonne question. Qui sortirait vivant d'un combat entre le Superman de The Boys et l'équipe Marvel emmenée par Tony Stark ? L'utilisateur Reddit u/leunman a répondu à la question à travers une courte vidéo qui réunit tout ce beau monde.

En utilisant les images du dernier épisode, ce fan a repris les séquences où le Protecteur use de sa vision laser pour décimer une équipe du SWAT qui est à la recherche de Butcher. Du côté Marvel, u/leunman s'est focalisé sur Avengers : l'ère d'Ultron, sorti en 2015. Il reprend les images de la scène où les Avengers se réfugient dans la demeure de Œil de Faucon. L'utilisateur Reddit parvient à trouver un certain rythme et un ton plutôt décalé pour sa vidéo. Il oppose l'humour utilisé par Joss Whedon dans le film du MCU, à la violence présentée dans cette séquence de The Boys. Une dissonance qui fonctionne plutôt bien. Sans être le mashup du siècle, il demeure relativement efficace.

Et la réponse est sans appel. U/leunman estime que les Avengers n'ont absolument aucune chance contre le Protecteur. L'utilisateur Reddit va encore plus loin. Il conclue sa vidéo avec une rencontre entre l'anti-héros de The Boys et le puissant Thanos. Un nouvel ennemi qui ne semble pas non plus impressionner le Protecteur :

https://www.reddit.com/r/marvelstudios/comments/j9dqgo/homelander_kills_the_avengers/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3