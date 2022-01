The Boys : une date et un premier teaser pour la saison 3

Les super-héros de "The Boys" seront de retour en 2022. Amazon Prime Video a dévoilé un premier teaser accompagné de la date de sortie de la saison 3. Celle-ci débutera sur le service de streaming le 3 juin.

Les pires super-héros sont sur Amazon

Dans le genre super-héroïque, The Boys est clairement une série à part. Créée par Eric Kripke et tirée de la bande dessinée de Garth Ennis et Darick Robertson, elle met en scène un groupe de super-héros appelé les Sept. Si le grand public les prend pour des héros, ils sont en réalité de véritables psychopathes aussi narcissiques que violents. Emmenés par Billy Butcher, les Boys vont tenter de révéler au grand jour leur vraie nature.

The Boys ©Amazon Prime Video

Dès sa première saison The Boys a été un gros succès pour Amazon Prime Video. Avec son ton irrévérencieux et sa représentation cynique des célébrités et du monde du divertissement. Le show a donc été renouvelé pour une saison 2 diffusée en 2020. On aurait aimé avoir de nouveaux épisodes en 2021, mais finalement la saison 3 n'arrivera qu'en 2022.

Une date pour The Boys saison 3

Amazon a enfin dévoilé un premier teaser de The Boys saison 3. Dans la vidéo (en une d'article) on peut voir Stella (Erin Moriarty) aux côtés d'Homelander (Antony Starr) en train de poser pour un photoshoot. Homelander apparaît plutôt content et fier de lui, tandis que la productrice de Vought, Ashley (Colby Minifie), semble bien moins ravie de le voir. Seulement, le dernier plan laisse apercevoir le visage du "héros" changer et sa part sombre reprendre le dessus.

C'est donc une première vidéo assez courte qui nous est offerte. Mais celle-ci est accompagnée d'une date de sortie. Les fans de The Boys pourront suivre la saison 3 à partir du 3 juin sur Amazon Prime Video. Les trois premiers épisodes seront mis en ligne le même jour. Puis, les épisodes suivants seront disponibles chaque vendredi. Il ne reste plus qu'à attendre sagement pendant six mois. Vous pouvez toujours (re)découvrir les deux premières saisons sur la plateforme de streaming.