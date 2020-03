The Brides : découvrez l'actrice qui incarnera la troisième épouse de Dracula

Alors que deux des principales protagonistes de la nouvelle série ABC avaient déjà été enrôlées, l'identité de la troisième n'était pas encore connue. C'est désormais chose faite puisque l'on sait qui incarnera Renée, la troisième femme de Dracula dans "The Brides".

Alors que l’on vous parlait récemment de l’ajout de Goran Višnjić à The Brides dans le rôle de Dracula, on ignorait jusqu’à présent l’identité de celle qui allait jouer sa troisième femme dans la série ABC. Pour rappel, The Brides sera une nouvelle relecture de Dracula. Les trois femmes du comte Roumain, Cleo, Renée et Lily, seront cette fois au cœur de l’intrigue. Alors que le vampire est laissé pour mort dans son château détruit des Carpates, les trois protagonistes fuient à New York pour commencer une nouvelle vie ensemble, créant ainsi une famille non conventionnelle. Immortelles, elles vont alors tout faire pour garder leur fortune et leur prestige.

L’histoire de The Brides sera donc centrée sur les trois épouses du célèbre comte. Et alors que l’on connaissait déjà l’identité de deux d’entre elles, la troisième vient d’être dévoilée.

Les rôles principaux sont tous distribués

On savait déjà que Cleo serait interprétée par Gina Torres, alias Zoë Washburne dans Firefly et Serenity, et Jessica Pearson dans Suits et Pearson, et que Katherine Reis, vue notamment dans la pièce Harry Potter et l’Enfant maudit et Claws, jouerait Lily.

On apprend désormais que c’est Erin Richards qui prêtera ses traits à Renée, la troisième épouse du vampire. Apparue dans plusieurs séries britanniques comme Crossing Lines et Misfits, l’actrice galloise a surtout été révélée grâce à son rôle de Barbara Kean dans Gotham.

Dans The Brides, son personnage Renée est à la tête d’une agence de mannequins de New York, et est réputée pour avoir de nombreuses liaisons avec ses employées. Au cours de la série, elle va prendre sous son aile Justine Strang, (Sophia Tatum), une nouvelle mannequin dans son agence, sans se douter que cette dernière pourrait avoir un passé avec son vampire d'ex-mari.

Pour compléter la liste des rôles distribués pour le moment, Chris Mason jouera Roland Grant, un géant de l’immobilier affilié à Dracula, qui va tenter de faire de l’ombre à Cleo, décrite comme la reine de l’immobilier à New York. Secrètement lié à Dracula, il va chercher à détruire les trois principales protagonistes.

Pour The Brides, le duo Roberto Aguirre-Sacasa, en charge du scénario, et Maggie Kiley, à la réalisation, se retrouveront après avoir déjà collaboré ensemble sur Riverdale. Prévue pour cette année, la série n’a pas encore de date de sortie.