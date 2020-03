The Brides : la série ABC a trouvé son Dracula

L'acteur croato-américain Goran Višnjić proposera sa version du personnage culte créé par Bram Stoker dans "The Brides". Mais la série proposera une vision différente du mythe, puisque le comte roumain ne sera cette fois pas le principal protagoniste de l'histoire.

Goran Višnjić vient de décrocher un rôle dans la nouvelle série fantastique d’ABC, crée par Roberto Aguirre-Sacasa, déjà derrière Riverdale. Alors que Jason Momoa était pressenti, c'est finalement lui qui incarnera Dracula dans The Brides, décrite comme un soap d’épouvante-horreur centré sur des vampires.

The Brides sera une nouvelle relecture de Dracula. Les trois femmes du comte roumain, Cleo, Renée et Lily, seront cette fois au cœur de l’intrigue. Alors que le comte roumain est laissé pour mort dans son château détruit des Carpates, les trois protagonistes fuient à New York pour commencer une nouvelle vie ensemble, créant ainsi une famille non conventionnelle. Immortelles, elles vont alors tout faire pour garder leur fortune et leur prestige.

L’acteur croato-américain, qui incarnait notamment le Docteur Luka Kovač dans Urgences et vu récemment en Nikola Tesla dans Doctor Who, rejoint un casting qui se construit peu à peu.

The Brides : un casting qui prend forme

Du côté des principaux rôles de la série, Gina Torres, alias Zoë Washburne dans Firefly et Serenity et Jessica Pearson dans Suits et Pearson, incarnera Cleo. Katherine Reis, à l'affiche de la pièce Harry Potter et l’Enfant maudit et Claws, se glissera dans la peau de Lily. On ne sait en revanche pas qui interprétera Renée, la troisième principale protagoniste de l’histoire.

Au niveau des secondes rôles de The Brides, deux jeunes acteurs ont aussi été annoncés à l’affiche de la série. Chris Mason, alias Nolan Hotchkiss dans Pretty Little Liars : The Perfectionists, et Sophia Tatum, qui joue Jenny Tuffield dans I Am Not Okay With This, épauleront les rôles principaux.

Mason jouera Roland Grant, un géant de l’immobilier affilié à Dracula, qui va tenter de faire de l’ombre à Cleo, décrite comme la reine de l’immobilier à New York. Son lien avec le comte va le pousser à détruire les trois femmes.

Tatum sera quant à elle Justine Strang, une nouvelle arrivante dans la ville qui ambitionne de devenir mannequin, et que Renée va prendre sous son aile. Mais cette dernière ne se doute pas que Strang pourrait aussi avoir un passé avec Dracula.

Derrière la caméra, on retrouvera Maggie Kiley, qui a déjà collaboré avec Aguirre-Sacasa sur Riverdale. Prévue pour cette année, The Brides n’a pas encore de date précise de sortie.