The Clone Wars : aperçu en vidéo avant le lancement de la saison 7

Un court teaser de la septième et dernière saison de la série Disney « The Clone Wars » vient d’être dévoilé. Il présente le premier épisode, intitulé « The Bad Batch », qui se concentrera sur la mission à haut risque d’un groupe de clones.

The Clone Wars entame cette année sa dernière saison. La première avait été diffusée en 2008, et malgré quelques interruptions (on avait vu ses héros en 2014 pour la dernière fois), on pourra bientôt découvrir la fin de l’histoire entamée il y a douze ans. Située durant la Guerre des Clones, c’est-à-dire entre le deuxième et le troisième film de la prélogie de George Lucas, elle se concentre sur les missions menées par Anakin Skywalker et son apprentie, Ahsoka Tano.

Un premier épisode centré sur une équipe de clones différente

Dans les nouvelles images de la septième saison de la série, on découvre un groupe de clones différent de la plupart des soldats de la République. S’appelant eux-mêmes « the Bad Batch », que l’on pourrait traduire par « le lot défectueux », ces clones vont se voir confier une importante mission par le commandement de l’armée. À la fin de l’extrait, on les voit descendre de leur vaisseau, prêt à accepter leur mission.

Le synopsis officiel du premier épisode est le suivant :

C’est la fin de l’historique Guerre des Clones, les forces du mal s’étant transformés en une grande puissance dans leur quête de transformer la République en Empire Galactique. Alors que la République est en train de perdre la guerre, le capitaine Rex craint que les Séparatistes n’utilisent des informations volées pour anticiper toutes les décisions de la Grande Armée. Alors que la défaite se rapproche, Rex fait équipe avec l’expérimental Force Clone 99, aussi connue sous le nom de « Bad Batch ». Ensemble, ils partent en mission à haut risque derrière les lignes ennemies pour découvrir la vérité derrière les victoires Séparatistes.

La dernière saison de la série sera toujours développée par Dave Filoni, déjà à l’œuvre sur les premières saisons, mais aussi sur le film adapté Star Wars : The Clone Wars et plus récemment The Mandalorian.

L’attente pour découvrir cette dernière saison ne sera pas longue puisque le premier épisode sera disponible dès vendredi sur Disney+ aux États-Unis, et le 24 mars en France.