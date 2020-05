The Continental : des nouveaux détails sur la série spin-off de John Wick

La série « Le Continental », dérivée de la franchise « John Wick » s'offre une mise à jour. Le réalisateur et producteur Chad Stahelski donne quelques indications sur la tournure que va prendre la production de ce show.

En 2014, le duo David Leitch et Chad Stahelski frappe un grand coup en proposant John Wick. Un film d'action devenu totalement culte porté par Keanu Reeves et qui a entraîné la production de deux suites. La trilogie John Wick est devenue une référence du genre, et a rapporté plus de 583 millions de dollars de recettes au box-office. Lionsgate a bien compris que le public aimait l'univers de John Wick. Le studio, en plus de développer un quatrième long-métrage, est aussi en train de produire une série spin-off intitulée Le Continental.

Un angle inédit

Cela fait un an que Lionsgate a annoncé le développement de cette série spin-off. Mais jusqu’à aujourd'hui, Le Continental est resté très mystérieux. Le producteur Chad Stahelski vient d'apporter une mise à jour concernant ce projet. Au micro de Fandom il a donné quelques précisions sur l'intrigue du show :

L'angle qui sera abordé dans Le Continental est une perspective différente de ce qui a été fait jusque là. La série proposera le point de vue différent de nombreux personnages à travers le monde. Dans John Wick l'intrigue se concentre sur une semaine dans la vie d'un homme, qui perd totalement le contrôle. La série proposera une structure chronologique et une perspective très différentes. On développera l'univers, sa profondeur, et pas seulement des assassins, mais de tout ce qu'il y a autour. Il y a aura des "origin stories" de certains personnages présents dans la trilogie. Il y a donc des choses très intéressantes, c'est une vision inédite de la franchise John Wick que je trouve assez cool. Ce ne sera pas du point de vue de John Wick. Il sera impliqué, mais ce ne sera pas à travers son point de vue.

Ainsi, Chad Stahelski n'a pas été avare en révélations, et a donné des indications précises de ce à quoi ressemblera Le Continental. Des précisions intéressantes sur le contenu de la série et de l'intrigue. Le show permettra donc de développer en profondeur l'univers de John Wick, ses codes et ses innombrables personnages.

Le Continental est en cours d’écriture sous la direction de Chris Collins, qui en sera également le showrunner. Ce dernier est notamment célèbre pour avoir scénarisé Sons of Anarchy et The Wire. La production est dirigée par la compagnie Basil Iwanyk Thunder Pictures Road, par Chad Stahelski, par David Leitch, par Keanu Reeves lui-même et par Derek Kolstad, le scénariste de la franchise Deadpool. Une sacrée équipe ! La première saison est attendue fin 2021.