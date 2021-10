The Continental : Mel Gibson rejoint le préquel de John Wick

Alors que jusqu’ici « The Continental », série préquelle de la saga « John Wick », s’était montrée très discrète en termes d’infos sur son casting, un grand nom a été annoncé. Et il s’agit du légendaire Mel Gibson.

The Continental : bienvenue à l’hôtel

Alors que l’on pensait qu’un préquel de la saga John Wick se centrerait principalement sur la jeunesse de l'amoureux des chiens, la série The Continental a choisi d’aborder un autre angle : celui du fameux hôtel qui porte le titre du show.

En effet pour rappel, Le Continental tient une place majeure dans la franchise. Basé à New-York, il est géré par l’impitoyable homme d’affaires et seigneur du crime Winston Scott (joué par Ian McShane dans les trois films). Si ce luxueux hôtel semble bien sous tous rapports, il est officieusement connu pour être le repaire de tous les tueurs à gages qui souhaiteraient y passer un séjour.

John Wick ©Lionsgate

Le Continental possède toutefois ses propres règles, et celui qui l’enfreint risque l’exécution par Winston et ses hommes de main. La première et la plus importante : interdiction de mener des affrontements ou bien des assassinats dans les locaux même de l’hôtel. En ce qui concerne la seconde règle, chaque assassin sur les lieux doit payer pour y être présent. Cela va donc d’une réservation de séjour à un simple verre commandé au bar. Dans tous les cas, la personne verra sa protection être assurée par l’hôtel. À noter, pour finir, que le Continental fait partie d'une chaîne internationale, comme on a pu le voir dans la saga avec notamment Julius (Franco Nero) qui gère l'hôtel de Rome et Sofia (Halle Berry) qui s’occupe de celui de Casablanca.

La série préquelle relatera donc les zones d’ombre encore inexplorées de cet hôtel. The Continental se déroulera en 1975, et on y suivra un Winston Scott plus jeune.

Mel Gibson engagé

Si l’acteur interprétant le jeune Winston Scott n’a pas encore été officiellement annoncé, la série frappe déjà fort en recrutant Mel Gibson. En effet, bien qu’ilsoit apparu ces derniers temps dans des productions modestes à la qualité diverse (Blood Father, Trainé sur le bitume, Force of Nature, Fatman, Boss Level…), il reste toujours un grand nom qui peut apporter de la visibilité au projet dans lequel il se trouve.

Sa présence dans The Continental ne peut donc faire que du bien dans la série, d’autant que cette dernière pourra également permettre à l'américain de revenir au premier plan dans une production importante. En ce qui concerne son rôle, il reste encore inconnu. Tout ce que l’on connaît est son nom : Cormac. Sera-t-il un mentor ou un ennemi de Winston Scott ? Nul ne le sait, à ce stade. Cependant, on ne pourra pas trop se tromper en supposant qu’il devrait incarner un assassin.

À noter que l’acteur n’était plus revenu sur petit écran depuis 2004 avec des apparitions dans la série Les Sauvages. Ses apparitions à la télévision se comptent d’ailleurs sur le bout des doigts, entre passages dans des séries australiennes et doublage de lui-même dans un épisode de Les Simpson en 1999.

Diffusée prochainement sur la chaine Starz à raison de 3 épisodes de 90 minutes, The Continental n’a pas de date de sortie prévue à ce stade. Il faudra donc patienter. Concernant la poursuite de la saga, John Wick : Chapitre 4 sortira le 25 mai 2022 au cinéma.