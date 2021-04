The Continental : on en sait plus sur la série spin-off de John Wick

La série spin-off de « John Wick » apporte enfin quelques précisions concernant la teneur de son intrigue. « Le Continental » se concentrera sur la jeunesse d'un personnage central de l'univers de John Wick.

John Wick : la trilogie de Keanu Reeves

Le studio Lionsgate est lancé et ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Après trois premiers films John Wick extrêmement bien reçus par la critique et les spectateurs, le studio travaille actuellement à la fois sur John Wick 4 et sur une série spin-off centrée sur le Continental. Cette dernière demeure actuellement assez mystérieuse, mais le président de Lionsgate Television, Kevin Beggs, vient de donner quelques précisions concernant l'intrigue de The Continental.

John Wick (Keanu Reeves) - John Wick : Parabellum ©Lionsgate

La saga John Wick a débuté en 2014, quand David Leitch et Chad Stahelski ont mis en scène le premier opus. L'occasion pour Keanu Reeves d'entrer dans la peau d'un des personnages les plus emblématiques de toute sa carrière. Suite au succès populaire de ce premier volet, Chad Stahelski a rempilé en solo pour mettre en scène John Wick 2 et John Wick : Parabellum. En tout, cette trilogie a rapporté plus de 584 millions de dollars de recettes au box-office, chaque épisode ayant engendré plus d'argent que le précédent.

La série Le Continental dévoile son intrigue

Si la trilogie John Wick se concentre évidemment sur le personnage de Keanu Reeves, la saga regorge d'indices suggérant que ce monde d'assassins est incroyablement vaste. Au centre de cette mythologie se trouve le Continental, un hôtel pas comme les autres dirigé par Winston, incarné par Ian McShane dans les trois films de la licence. Conscient du succès de cet élément, Lionsgate a décidé de produire une série dérivée centrée sur le Continental. Kevin Beggs vient d'apporter quelques précisions concernant l'intrigue de cette histoire au micro de Deadline :

Le décor prendra place dans un New York en ruine dans les années 1970. Nous allons utiliser certains éléments historiques comme toile de fond. Ce que nous explorons dans The Continental, c'est le jeune Winston. Et la façon dont il est devenu le directeur de l'hôtel 40 ans plus tard. Je ne donnerai pas plus que cela. Nous avons abordé cette première saison sous la forme de trois événements de 90 minutes. Un découpage que vous pourriez interpréter comme une série limitée ou une série d'événements limitée.

Winston (Ian McShane) - John Wick : Parabellum ©Lionsgate

L'occasion de raconter la jeunesse de Winston et la manière dont il a fini à la tête du Continental. Le tout, sur trois épisodes de 90 minutes. Tout en paraissant toujours poli et serviable, Winston exerce une énorme influence dans le monde des assassins. Il est capable de retenir une armée de tueurs d'un seul coup de téléphone. Cette série est donc l'occasion parfaite de développer la mythologie John Wick, qui intrigue les fans. Espérons que le spectacle sera à la hauteur de la maîtrise de la franchise cinématographique. Pour le moment, Le Continental n'a aucune date de sortie, ni aucune annonce de casting. John Wick 4, toujours réalisé par Chad Stahelski, devrait de son côté sortir le 25 mai 2022 dans les salles obscures.