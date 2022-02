The Continental : une ancienne de Supergirl dans le prequel de John Wick

La série "The Continental", dérivée de la franchise "John Wick", continue de peaufiner son casting. Parmi les nouveaux noms, Katie McGrath s'ajoute pour incarner la nouvelle Adjudicatrice.

John Wick, une franchise qui grandit

Qui aurait cru qu'un film aussi "simple" que John Wick puisse lancer toute une franchise ? Simple, car tout part d'une intrigue plutôt classique de vengeance. Un ancien tueur, qui a perdu sa femme, va ressortir ses flingues lorsqu'un gang s'introduit chez lui, vole sa voiture et tue son chien. Sur le papier, cela ferait même plutôt rire. Pourtant, avec un Keanu Reeves en grande forme, David Leitch et Chad Stahelski ont su proposer un film d'action efficace. Avec un budget modeste, ils ont convaincu suffisamment de monde pour lancer un second film et un troisième. Le quatrième opus est prévu pour 2023. Et à côté, il y a même une série prequel nommée The Continental qui se prépare !

La série se déroulera dans les années 1970 à New York, et sera centrée sur l'hôtel Continental qui abrite les tueurs. Le show s'intéressera plus particulièrement à Winston (Ian McShane dans les films) et à comment il est devenu le directeur de l'hôtel. C'est Colin Woodell qui l'interprétera dans la série. Mel Gibson y tiendra aussi un rôle.

Une nouvelle Adjudicatrice pour The Continental

D'après Deadline, l'actrice Katie McGrath a été engagée pour interpréter à son tour The Adjudicator (adjudicatrice ou arbitre en français). Un personnage qui était présent dans John Wick 3. C'est elle qui était chargée de faire respecter la décision de la Grande Table, à savoir éliminer Keanu Reeves en suivant les règles. C'est Asie Kate Dillon qui l'incarnait dans le film.

Asie Kate Dillon et Katie McGrath

Katie McGrath va donc retrouver un rôle qui devrait marquer les esprits. Cette dernière interprétait Lena Luthor dans Supergirl depuis 2016 et jusqu'à l'arrêt de la série en 2021. Avant cela, on avait pu la découvrir dans Les Tudors (2008) et en Morgane dans Merlin (2008-2012). Au cinéma, on a pu la voir apparaître dans Jurassic World (2015) dans le rôle de l'assistante de Bryce Dallas Howard, et dans Le Roi Arthur : La Légende d'Excalibur (2017) aux côtés de Jude Law.

La comédienne n'est pas la seule à rejoindre l'équipe déjà bien formée de The Continental. Toujours d'après Deadline, Ray McKinnon, Adam Shapiro, Mark Musashi et Marina Mazepa ont été engagés pour apparaître dans la série.