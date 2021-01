The Crew : une bande-annonce pour la série comique automobile de Kevin James

Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce de "The Crew", une série comique avec Kevin James se passant dans le monde du NASCAR. On vous en dit plus !

The Crew : la course au succès

The Crew est une série américaine créée par Jeff Lowell. Le scénariste a signé auparavant les scénarios de John Tucker doit mourir et de Le Fantôme de mon ex-fiancée au cinéma. A la télévision, il a travaillé sur l'écriture de nombreux épisodes de The Ranch, Spin City ou Mon Oncle Charlie.

La série met en vedette Kevin James en tant que leader de l'écurie automobile fictive de NASCAR Bobby Spencer Racing. Elle a été montée par un ancien champion qui a donné son nom à l'équipe. Lorsque ce propriétaire un peu vieux jeu de l’équipe, Bobby Spencer lui-même (Bruce McGill), démissionne, il offre les rênes de l’équipe à sa fille Catherine (Jillian Mueller). James doit donc protéger son poste, ainsi que ses équipiers, de ses tentatives de modernisation de l’équipe. Mais avant même que cela n'arrive, la nouvelle patronne de 19 ans a un plan qui concerne Jake (Freddie Stroma), le pilote un peu simplet et facilement déconcentré de l'équipe : il doit être remplacé !

The Crew ©NETFLIX

Elle a même déjà trouvé celle qui pourrait prendre sa place dans le fauteuil de son bolide en la personne de Jessie (Paris Berelc). Jeune pilote talentueuse, cette dernière amène une fraicheur qui séduirait facilement les sponsors. Une femme comme visage de cette écurie permettrait également de faire de la publicité à la Bobby Spencer Racing, vue par tous comme ancrée dans de trop vieilles traditions.

Le casting de The Crew est complété par Dan Ahdoot, Sarah Stiles, et Gary Anthony Williams.

Dans la tradition

Dès les premières secondes de la bande-annonce, on sent que James serait prêt à tout pour défendre son pilote. Il confie à Catherine que la faute de ses mauvaises performances n'incombe pas qu'à lui, mais à toute l'équipe. Même s'il a du mal à le défendre sur une course perdue parce qu'il a vu un nuage qui ressemblait à Abraham Lincoln. La jeune femme, dans tous les cas, a l'ambition de redorer le blason de cette écurie familiale qui est très loin des podiums. Elle fait partie de la nouvelle génération du numérique et de l'électronique. Face à elle, des vieux de la vieille qui ont beaucoup de mal à s'adapter au monde d'aujourd'hui. Le personnage de James, poussant loin la caricature, ne sait même pas comment allumer les notifications sur son téléphone.

The Crew ©NETFLIX

Pourtant, encore plus qu'une équipe, James considère les personnes avec qui il travaille comme sa famille. Et, une famille, on en prend soin et on fait tout pour qu'elle reste soudée. Donc tout le monde se sert les coudes. Nous suivrons, dans The Crew, l'histoire de cette équipe faite de nouveaux et d'anciens qui oublient leurs différences dans un seul but : gagner des courses et se montrer fier de l'écurie !

La série ne risque pas de révolutionner le monde des sitcoms dans sa forme avec ses rires enregistrés et ces scènes que l'on sait tournées en plateau avec de multiples caméras. De plus, le sujet du Nascar est toujours aussi obscur sous nos latitudes. Pourquoi l'Amérique se passionne pour ses courses dans des ovales ? La réponse est simple : parce que ça va vite et qu'il y a des carambolages monstres et des accidents ! La série se pose comme une curiosité presque anachronique avec le charme de l'ancien qui subsiste.

La première saison de The Crew sera disponible sur Netflix dès le 15 février.