The Crowded Room : Tom Holland a trouvé un nouveau rôle complètement fou

Tom Holland n'est pas près de lâcher son costume de Spider-Man mais la jeune star est à la recherche de rôles différents dans la veine de celui de "Cherry". C'est pour cela qu'il vient de s'engager sur la série "The Crowded Room" pour laquelle il campera un homme avec plusieurs personnalités.

Tom Holland se plaît sur Apple TV+

Tom Holland n'a pas attendu le MCU et son rôle de Spider-Man pour entamer sa carrière. Mais cette étape importante a marqué le passage d'un cap. Sa popularité a été décuplée et ses choix sont désormais beaucoup plus scrutés. S'il a déjà prouvé qu'il était à l'aise dans l'exercice du divertissement, on peut aussi comprendre qu'il veuille montrer d'autres facettes de son talent avec des prestations plus exigeantes. On l'a vu avec Cherry de Joe et Anthony Russo. Un film sorti directement cette année sur Apple TV+. Il campe dedans un soldat revenu d'Irak et sujet au stress post-traumatique.

Sa performance a été remarquée et il compte récidiver dans cet esprit avec la série The Crowded Room. Deadline annonce que la star de 24 ans vient de se joindre à cette anthologie télévisée. Elle aussi est prévue sur la plateforme de la marque à la pomme. La note d'intention du projet est d'explorer des histoires vraies en rapport avec des maladies mentales.

Cherry (Tom Holland) - Cherry ©Apple TV+

Une histoire vraie

La première saison, composée de 10 épisode, s'intéressera au cas de Billy Milligan en se basant sur sa biographie The Minds of Billy Milligan. C'est ce rôle que tiendra Tom Holland et il devra délivrer une performance exceptionnelle pour être à la hauteur des enjeux. En 2015, il était déjà question d'une adaptation de cette histoire vraie avec Leonardo DiCaprio en tête d'affiche. 6 ans après, le projet est enfin parvenu à se monter avec une autre superstar.

Billy Milligan est connu pour être la première personne reconnue non coupable lors d'un procès en raison de son trouble dissociatif de l’identité. Un maladie déjà évoquée dans le célèbre film Split. Le principal intéressé avait été arrêté dans les années 70, après avoir été accusé d'être l'auteur de plusieurs viols. S'il s'agissait physiquement de lui, l'une de ses autres personnalités prenait le dessus pour commettre ses crimes. C'est ce que le jury a compris. Comme le méchant dans les films de M. Night Shyamalan, Billy avait plus de vingt personnalités. L'une d'elles était celle d'un délinquant au comportement répréhensible par le loi. Tom Holland co-produit la série et s'empare d'un rôle fort qui peut le propulser dans les principales cérémonies à gros prix.