The Crown : des proches de la famille royale pourraient porter plainte contre la série

Depuis 5 ans maintenant, « The Crown » fait partie des séries incontournables de la plateforme Netflix. Toutefois, le show qui dépeint saison après saison la vie d’Elizabeth II et des proches de la famille royale, commencerait à chauffer les oreilles de certains. Au point que de très sérieuses attaques judiciaires pourraient être lancées contre la série.

The Crown : Long live The Queen

Cela fait maintenant 69 ans qu’Elizabeth II règne sur le Royaume Britannique. Une longévité absolument dingue qui amène évidemment de nombreuses fictions à s’inspirer de sa vie. Parmi elles, on retrouve évidemment The Crown qui a été diffusé pour la première fois sur Netflix le 4 novembre 2016. Inspirée par le film The Queen (qui a vu Helen Mirren incarner avec brio la charismatique Reine), la série a pour but de couvrir plusieurs périodes importantes de la vie de la souveraine. La particularité de la série est qu’elle renouvelle son casting toutes les deux saisons. Ainsi, Claire Foy incarnait une jeune Elizabeth II lors des deux premières saisons, tandis qu’Olivia Colman reprenait le rôle pour les saisons 3 et 4. Pour les saisons 5 et 6 (qui seront les dernières de la série), Imelda Staunton jouera le personnage.

Depuis ses débuts, The Crown est l’un des porte-étendards de Netflix lorsqu’il s’agit pour elle d’être reconnue par ses pairs durant les cérémonies les plus prestigieuses. En effet, la série est acclamée pour la qualité de son casting, la beauté de sa mise en scène, la qualité de son écriture et la fidélité de sa représentation historique.

Toutefois, du côté des Windsor, la réception a toujours été particulièrement froide vis-à-vis de la série. Si au départ la famille royale n’a pas vraiment souhaité commenter, approuver ou démentir les événements décrits dans The Crown, elle s’est en revanche montrée plus bavarde lors de la saison 4. En effet, cette dernière fait intervenir Lady Diana, dont l’existence ainsi que sa mort ont fait plonger le règne de la Reine dans l’une de ses pires crises.

Elizabeth II (Elizabeth Debicki) - The Crown ©Netflix

Trop, c’est trop

Alors que pour la saison 4, le secrétaire d'État Oliver Dowden avait mis la pression sur Netflix en leur réclamant d’ajouter un avertissement à chaque épisode (pour préciser qu’il s’agissait d’une fiction), il semblerait que des proches de la famille royale veuillent aller plus loin. Ainsi, selon The Sun, certains se seraient déjà rapprochés de leurs avocats, avec pour objectif d’intenter des actions en justice en cas de présumée diffamation.

Il faut dire que cette saison 5 sent fortement la poudre. En effet, plusieurs sujets lourds seront abordés : la terrible année 1992 vécue par la famille Royale, le divorce entre le Prince Charles et Lady Diana, et la mort de cette dernière (ainsi que ses retombées). The Sun rapporte d’ailleurs les déclarations d’une source :

Les amis de la famille royale ont demandé des conseils juridiques. Les conseils qu'ils ont reçus s'appliqueraient également à la famille royale. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un avis juridique direct donné à la Reine et à sa famille, ils ont été informés de cet avis.

Craignant pour leur réputation, les proches et amis de la Reine ont donc préparé les armes. Car contrairement aux précédents épisodes qui traitaient d’affaires plus anciennes, cette saison 5 portera sur des dossiers encore brûlants, et sur lesquels des personnages proches des Windsor sont encore en vie. Mieux vaut donc se préparer, pour eux

Le Prince William remonté envers la série

Cette saison 5 ne compte pas énerver que les proches de la famille royale. Le Prince William lui-même voit d’un très mauvais œil les futurs épisodes de The Crown. Et pour cause, la série compte aborder la fameuse interview controversée de Diana Spencer donnée au journaliste Martin Bashir en 1995. Un épisode entier lui sera même consacré. Au cours de cet entretien, la défunte princesse avait notamment dévoilé publiquement les infidélités de son mari.

Selon le prince William, cette affaire avait non seulement causé du tort à ses parents (précipitant leur divorce dans le même temps), mais il a toujours considéré cette interview comme fallacieuse et manipulatrice. Il avait d’ailleurs expressément demandé à ce que ce passage ne soit jamais mentionné, diffusé ou commercialisé. Il semblerait donc que Netflix cherche à le défier.

Vous l’avez compris : cette saison 5 sera donc très attendue, y compris de ses détracteurs. Réponse en 2022.