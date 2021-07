The Crown : Imelda Staunton dans la peau de la reine ! Découvrez la première photo !

Le casting de The Crown ne cesse de se renouveler ! Pour les dernières saisons de la série, Netflix vient de dévoiler, dans une photo officielle, l'actrice qui interprètera la Reine Elizabeth.

The Crown : Imelda Staunton prend le relai

La saison 5 de The Crown est en plein tournage. En attendant la diffusion, l'équipe de production s'active ! Soucieux de faire évoluer ses personnages au fil des années et donc des saisons, l'équipe de tournage a choisi de sans cesse renouveler son casting. Ainsi pour les deux dernières saisons de la série, la production a décidé d'opter pour de nouveaux acteurs. Parmi eux, le rôle principal, celui de la souveraine en personne. Après les deux précédentes actrices, c'est au tour d'Imelda Staunton de rejoindre les rangs de la monarchie royale britannique.

Nouveau défi pour celle qui a incarné Dolores Ombrage... qui va devoir le relever sans l'aide de la magie cette fois ! Après avoir marqué les téléspectateurs avec son rôle dans Harry Potter et l'ordre du Phoenix, Imelda Staunton entre dans la peau d'Elisabeth II. Choisie pour interpréter la reine dans les saisons 5 et 6 de The Crown, elle prend le relais de Claire Foy et Olivia Colman. Une nouvelle que Netflix a annoncée ce 30 juillet sur les réseaux sociaux ! Dans ce premier cliché, l'actrice britannique de 65 ans fait déjà forte impression !

Vêtue d'un chemisier jaune à motifs, Imelda Staunton apparaît les cheveux grisonnants, avec un sac à main. Les deux actrices qui l'ont précédé ont toutes les deux été récompensées pour leur prestation. La tâche ne s'annonce pas facile ! Mais le moins que l'on puisse dire en observant ce premier cliche, c'est que la ressemblance entre l'actrice et la reine est troublante.

Une suite très attendue

Peu de choses sont encore connues sur la suite de The Crown, mais l'actrice y jouera la reine à partir des années 1992. On pourra donc certainement y voir en grande partie le divorce de Charles et Diana et ses conséquences sur la famille Royale. On imagine aussi que les révélations de la princesse Diana à la BBC feront partie du script, tout comme l'incendie du château de Windsor et l'élection de Tony Blair. Mais patience ! On ne connaît pas encore la date de diffusion de la saison 5 !