The Crown : Jonathan Pryce rejoint la série Netflix

Alors que l’on attend toujours la sortie de la saison 4 de "The Crown", prévue pour le 17 novembre prochain, Jonathan Pryce vient de signer pour rejoindre la distribution des cinquième et sixième chapitres de la série. Aucune de ces deux dernières saisons n’a de date de sortie pour le moment.

De quoi parle The Crown ?

The Crown s’intéresse à la vie de la Reine Elizabeth II, de son mariage en 1947 à son règne actuel. La première saison raconte son arrivée au pouvoir, lorsqu’elle se retrouve propulsée à la tête de la plus célèbre monarchie du monde et doit nouer des relations avec Winston Churchill, et les événements qui s’en suivent jusqu’en 1955. La deuxième s’étend de 1956 à 1964, et la troisième de 1964 à 1977. Le quatrième chapitre à venir s’intéressera à la période durant laquelle Margaret Thatcher était la Première Ministre du Royaume, et on pourra y voir Diana Spencer et le prince Andrew. Les princes William et Harry y seront aussi introduits.

C’est Peter Morgan qui a créé The Crown. Comme la série s’étale sur plusieurs décennies, les interprètes des principaux personnages, et notamment du trio au centre de l’intrigue, changent toutes les deux saisons. C’est Claire Foy qui joue la Reine dans les deux premières saisons, tandis que Matt Smith y joue le prince Philip et Vanessa Kirby la princesse Margaret, la sœur de la souveraine. Dans les troisième et quatrième saisons, Olivia Colman remplace Foy dans le rôle d’Elizabeth, tandis que Tobias Menzies est le nouveau prince Philip et qu’Helena Bonham Carter joue Margaret. Dans la quatrième saison à venir, Gillian Anderson prêtera ses traits à Margaret Thatcher. Tom Byrne y sera le prince Andrew et Emma Corrin jouera une jeune Diana Spencer.

Jonathan Pryce sera le prince Philip dans les deux dernières saisons de The Crown

Après le quatrième chapitre à venir de The Crown, les interprètes des principaux personnages changeront de nouveau, comme c’est le cas toutes les deux saisons depuis le début de la série. On savait déjà qu’Imelda Stanton jouera la Reine et que Lesley Manville incarnera Margaret. Mais on ne connaissait pas encore l’identité de celui qui allait compléter le trio au centre de l’intrigue de la série en jouant Philip dans les deux dernières saisons.

C’est désormais chose faite puisque comme le rapporte Deadline, c’est Jonathan Pryce qui se glissera dans la peau du prince dans les cinquième et sixième saisons de The Crown. L’interprète du gouverneur Swann dans la saga Pirates des Caraïbes prendra ainsi la relève de Tobias Menzies, qui jouait le personnage dans la troisième saison et reprendra le rôle dans la quatrième.

Si la date de sortie exacte de la saison 5 de The Crown n’a pas encore été dévoilée, on sait qu’il faudra patienter avant de la voir puisqu’elle ne débarquera pas avant 2022. Mais en attendant, les fans pourront découvrir le quatrième chapitre à partir du 17 novembre prochain sur Netflix.