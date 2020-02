The Crown : la saison 5 sera la dernière

Vous avez aimé ? Partagez :

« The Crown », le biopic phare de Netflix, tirera sa révérence à la fin de son cinquième chapitre. Retour sur le règne d’une série passionnante qui devait originellement avoir droit à une sixième et ultime saison.

La famille royale a rarement été aussi bien dépeinte que dans la série de Peter Morgan. Mais pourquoi le programme, pourtant très apprécié des spectateurs, est-il finalement arrêté ?

Un programme ambitieux et perfectionniste

Les propos des créateurs de la série sur la Reine Elizabeth II indiquaient une ultime saison 6. Mais, déjà à l’origine du projet, c’était loin d’être le cas. Peter Morgan, le penseur de The Crown – et aussi scénariste du film oscarisé The Queen – s’est confié sur la genèse du projet. Quand il est allé pitcher la série à Netflix, il ne leur a dans un premier temps mentionné que 3 saisons. C’est face au succès du programme que les choses se sont poursuivies : Olivia Coleman, récemment oscarisée pour son rôle dans La Favorite, a repris le flambeau. D’ailleurs, si l’on en croit Peter Morgan, c’était elle ou personne d’autre.

Selon la BBC, chaque épisode, jusqu’à la fin de la saison 2, coûtait entre 6,5 et 13 millions. On vous laisse faire le calcul pour une saison. Un programme cher, très cher donc : est-ce la raison de son arrêt ? Sans doute pas, et d’ailleurs Morgan a fermement démenti ces chiffres. On ne doit toutefois pas être si loin que ça de la vérité…

Alors pourquoi ça s’arrête ?

C’est bel et bien Morgan qui a choisi d’arrêter la série à la fin de sa cinquième saison. Il justifie son changement de position en confiant que l’écriture de cette dernière lui avait fait comprendre que c’était le bon moment pour tirer sa révérence. Pas de drama autour de cette fin anticipée, donc, mais une posture somme toute raisonnée.

The Crown se conclura donc sous le règne d’Imelda Staunton, une grande actrice apparue notamment dans Harry Potter, où elle campe Dolores Ombrage, mais aussi dans le récent film Downton Abbey. Saviez-vous qu’elle est mariée à l’un des acteurs de la série ? Il s’agit de Jim Carter, qui interprète Carson dans cette série british très appréciée elle aussi.

Staunton a exprimé sa joie et sa gratitude de jouer Elizabeth II dans cette ultime saison. La comédienne a de surcroît complimenté ses collaborateurs.

La suite, c’est pour quand alors ?

La quatrième saison devrait sortir sans trop tarder. Parmi les nouvelles venues, la remarquable Gillian Anderson (The X-files, Sex Education) rejoint le cast en tant que Margaret Tatcher. Du lourd en perspective, qui nous laisse à penser que la cinquième et donc ultime saison de The Crown arrivera sur nos écrans courant 2021.

Ne manquez pas le biopic le plus royal de ces dernières années, disponible sur Netflix.