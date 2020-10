The Crown : mariage en vue dans le nouveau trailer de la saison 4 de la série Netflix

Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce de la saison 4 de "The Crown" qui met en avant le mariage entre le prince Charles et Lady Diana. Cette saison sera disponible le 15 novembre.

The Crown : une histoire de Grande-Bretagne

Créée par Peter Morgan, la série The Crown retrace la vie exceptionnelle et mouvementée de la Reine Elizabeth II. De son mariage en 1947 à son règne au XXIème siècle, chaque nouvelle saison narre environ une dizaine d'années de la vie de la souveraine. La première commence avec son arrivée au pouvoir, et se penche sur sa relation avec Winston Churchill, alors Premier ministre. La saison couvre les événements qui s’en suivent jusqu’en 1955. Le deuxième chapitre de la série couvre la période de 1956 à 1964 et la troisième de 1964 à 1977.

La quatrième saison à venir s’intéressera quant à elle aux années durant lesquelles Margaret Thatcher était la Première ministre du Royaume.

Chaque saison avançant dans le temps. le rôle principal est interprété toutes les deux saisons par une actrice différente. Le rôle incombait à la jeune Claire Foy (Millénium : Ce qui ne me tue pas, First Man : Le Premier homme sur la Lune) dans les deux premières saisons. Dans la suivante, elle passa la couronne à la fabuleuse Olivia Colman (The Favorite, Fleabag). Les deux comédiennes ont gagné un Golden Globe pour leur interprétation de la reine. Pour les deux prochaines saisons, ce sera à Imelda Staunton, l’infâme Dolores Ombrage de la saga Harry Potter, de relever le défi.

Au casting de la saison 4, Tobias Menzies est le prince Philip et Helena Bonham Carter se glisse dans les costumes de la princesse Margaret, la sœur de la Reine. Dans le quatrième chapitre de la série, nous allons nous intéresser à deux nouveaux membres importants de la royauté : le prince Charles (Josh O'Connor) et son épouse Lady Diana (Emma Corrin). Cette saison de The Crown en fait ses personnages principaux, revenant sur leur rencontre, leur relation et, surtout, leur mariage.

L'union sacrée

C'est en effet sur cet événement que se concentrera cette quatrième saison très attendue. Il faut dire qu'il fut un des plus suivis de l'histoire de la télévision, fascinant la planète entière. On y a souvent vu le mariage qui ressemblait le plus à celui d'un conte de fées. La belle princesse épousait le prince et les deux vivraient ensuite dans un château. C'est effectivement la fin de beaucoup d'histoires pour enfants. Pourtant, comme nous prévient la voix off de la bande-annonce, il y a une autre vie qui commence après la sempiternelle "Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.".

La bande-annonce met aussi en avant le deuxième noyau narratif de ces 10 nouveaux épisodes : le mariage de raison entre la reine Elizabeth II et sa Première ministre Margaret Thatcher, interprétée par l'Américaine Gillian Anderson. Le pays commence à souffrir des politiques de division introduites par la Dame de fer. Elle n'est pas populaire, et c'est bien le cadet de ses soucis. Alors qu'elle déclare la guerre des Malouines, sa relation avec la reine devient toxique. Les deux femmes vont se détester comme seuls le font des ennemis.

Ces nouvelles images nous donnent encore une fois une vision assez proche de ce que doit être l'envers du décor de la monarchie britannique. Si le peuple et les photographes sont gratifiés de beaux sourires, les visages se ferment et les colères explosent entre les murs secrets de Buckingham Palace.

Les têtes couronnées de The Crown seront de retour le 15 novembre sur Netflix.