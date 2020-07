The Crown : on sait qui jouera Princesse Margaret dans la saison 5

Diffusée depuis 2016 sur Netflix, et alors que sa quatrième saison est prévue pour plus tard cette année, "The Crown" fera ses adieux avec sa cinquième et dernière saison. Et on sait désormais que c’est Lesley Manville qui jouera la Princesse Margaret dans la saison finale de la série à succès, qui devrait arriver en 2021 sur la plateforme de streaming.

L’histoire de The Crown

Créée par Peter Morgan et produite par Stephen Daldry, The Crown se concentre sur la vie de la Reine Elizabeth II, de son mariage en 1947 à son règne actuel. La série commence lorsque la Reine se retrouve forcée de diriger la plus célèbre monarchie du monde tout en nouant des relations avec le légendaire premier ministre Winston Churchill. À cette époque, l’empire britannique est en déclin après la Seconde Guerre mondiale, et la jeune femme monte sur le trône à l’aube d’une nouvelle ère. Étant donné que The Crown s’étale sur plusieurs décennies, différents acteurs interprètent les principaux personnages au fil des saisons. C’est Claire Foy qui incarne la reine dans les deux premières saisons, dans le rôle qui l’a propulsée sur le devant de la scène. Matt Smith y joue le Prince Philip et Vanessa Kirby prête ses traits à la Princesse Margaret, la sœur de la souveraine. Dans les troisième et quatrième saisons, Olivia Colman prend le relais de Foy dans le rôle principal, tandis que Tobias Menzies reprend celui de Philip et qu’Helena Bonham Carter est la nouvelle interprète de Margaret.

Lesley Manville sera Princesse Margaret dans la dernière saison de The Crown

Prévue pour la deuxième partie de l’année, sans que l’on sache encore précisément quand, la quatrième saison verra Gillian Anderson prêter ses traits à la célèbre Première Ministre Margaret Thatcher tandis qu’Emma Corrin y sera une jeune Diana Spencer. Tom Byrne y fera aussi son apparition dans la peau du Prince Andrew. Pour la cinquième et dernière saison de The Crown, on savait déjà que ce serait Imelda Staunton, aka Dolores Ombrage dans la saga Harry Potter, qui reprendrait le rôle de la Reine Elizabeth. Et on vient maintenant d’apprendre qu’elle sera accompagnée de Leslie Manville, qui y jouera la Princesse Margaret. L’actrice est peut-être surtout connue pour son rôle de Cyril dans Phantom Thread, face à Daniel Day Lewis, qui lui avait valu une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. On devrait donc pouvoir découvrir la quatrième saison de The Crown, avec les trois mêmes actrices principales que dans la troisième, d’ici la fin de l’année. Et il faudra donc attendre l’année prochaine pour découvrir les nouvelles interprètes dans les principaux rôles de la série pour la conclusion de l’histoire étalée sur plusieurs décennies.