The Crown saison 4 : de nouvelles images montrent Lady Di et Margaret Thatcher

Netflix vient de mettre en ligne de nouvelles images de la saison 4 de "The Crown", qui sera dévoilée le 15 novembre prochain sur la plateforme de streaming. On peut notamment découvrir Lady Di et Margaret Thatcher.

Le règne de la Reine Elizabeth II au cœur de The Crown

Créée par Peter Morgan, la série The Crown retrace la vie de la Reine Elizabeth II, de son mariage en 1947 à son règne au XXIème siècle. Chaque saison couvre environ une décennie de la vie de la souveraine. La première raconte son arrivée au pouvoir, lorsqu’elle devient la souveraine de la monarchie la plus célèbre du monde et doit nouer des relations avec Winston Churchill, alors Premier Ministre. La saison couvre les événements qui s’en suivent jusqu’en 1955. Le deuxième chapitre de la série se penche sur la période de 1956 à 1964 et la troisième de 1964 à 1977. La quatrième saison à venir s’intéressera quant à elle à aux années durant lesquelles Margaret Thatcher était la Première Ministre du Royaume, et elle introduira Diana Spencer et le prince Andrew. Les princes Harry et William y feront aussi leur apparition.

Étant donné que The Crown s’étale sur plusieurs décennies, les interprètes des principaux personnages changent au fil des saisons, apparaissant chacun dans deux chapitres avant de se faire remplacer. C’est d’abord Claire Foy qui joue la Reine dans les deux premières saisons, délivrant une performance qui l’a propulsée sur le devant de la scène, tandis que Matt Smith incarne le prince Philip et Vanessa Kirby la princesse Margaret, la sœur de la Reine. Dans les troisième et quatrième saisons, Olivia Colman remplace Foy dans le rôle titre, alors que Tobias Menzies prend le relais de Smith et Helena Bonham Carter celui de Kirby. Dans le quatrième chapitre de la série, c’est Emma Corrin que l’on pourra voir prêter ses traits à Lady Di tandis que Gillian Anderson a été choisie pour jouer la controversée Margaret Thatcher.

Premières photos d’Emma Corrin et Gillian Anderson en Lady Di et Margaret Thatcher

Après un premier teaser dévoilé le mois dernier, Netflix vient de mettre en ligne de nouvelles images de la quatrième saison de The Crown. Elles mettent en scène Emma Corrin dans la peau de Lady Di, Josh O’Connor dans celle du Prince Charles et Gillian Anderson dans le rôle de Margaret Thatcher. On peut aussi y voir Emerald Fennell et Erin Doherty, ainsi qu’Olivia Colman et Helena Bonham Carter.





Deux actrices seront particulièrement attendues dans la quatrième saison de The Crown. D’abord, Emma Corrin s’est lancée dans un gros challenge lorsqu’elle a obtenu le rôle de Diana Spencer, puisque la jeune actrice n’a pour le moment pas une très grande expérience, outre celle sur Pennyworth, dans laquelle elle jouait Esme Winikus. Et au vu de la dimension de Lady Di, les yeux seront forcément braqués sur elle lors de ses scènes. Ensuite, Gillian Anderson sera elle aussi très attendue. Si elle a beaucoup plus d’expérience que Corrin, l’actrice a été choisie pour incarner Margaret Thatcher. Et là encore, au vu de la dimension de l’ancienne Première Ministre britannique, et de sa réputation controversée en Grande-Bretagne, sa performance sera sans doute regardée ave attention.

Margaret Thatcher au cœur des tensions dans la saison 4 de The Crown

La quatrième saison de The Crown reprendra à la fin des années 70. La Reine Elizabeth et sa famille réfléchissent à leur succession tout en essayant de trouver une épouse appropriée au prince Charles, toujours célibataire à 30 ans. De son côté, la nation commence à ressentir l’impact des politiques de division introduites par Margaret Thatcher, et en plus de son manque de popularité auprès du peuple, des tensions commencent à apparaître entre elle et la Reine. La situation s’aggrave lorsque Thatcher déclenche la guerre des Malouines, générant un conflit au sein du Commonwealth. Alors que la romance entre Charles et Diana détourne l’attention du peuple britannique, les divisions se creusent dans la famille britannique derrière les portes de Buckingham…