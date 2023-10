The Crown saison 6 : une scène crée déjà la polémique

La saison 6 de la série "The Crown" sur Netflix pourrait susciter la controverse. Une représentation audacieuse de Lady Diana après un événement marquant de sa vie risque de diviser l'opinion, mêlant émotion et sensationnalisme.

The Crown touche à sa fin

Depuis son lancement en 2016, The Crown s'est imposée comme l'une des séries phares de Netflix, retraçant avec brio les événements marquants de la vie de la reine Elizabeth II. Avec plusieurs récompenses à son actif, dont 21 Emmy Awards et sept Golden Globes, la série a su conquérir le cœur des téléspectateurs.

La saison 6, qui sera la dernière, sera divisée en deux parties : la première arrivera le 16 novembre (pour les épisodes 1 à 4) et la deuxième le 14 décembre (pour les épisodes 5 à 10). C'est dans cette ultime saison que l'un des événements majeurs du 20ᵉ siècle sera abordé : la mort accidentelle de Lady Diana (qui figurera bien dans la série).

Déjà une polémique pour Netflix ?

Alors que la saison 6 de The Crown ne sera disponible que le mois prochain, le Daily Mail a déjà eu accès aux épisodes, et fait état d'une scène qui devrait crisper la famille royale anglaise, et le public anglo-saxon. En effet, dans cette dernière, Charles (Dominic West) se rend à la morgue auprès de la dépouille de la princesse (incarnée par Elizabeth Debicki), qui lui apparaît sous la forme d'un fantôme.

Dans ce moment émotionnel, elle aurait une réconciliation posthume avec le prince Charles, exprimant ses sentiments profonds et évoquant leur passé tumultueux. Elle lui avouerait notamment qu'elle l'a aimé, mais que ça sera "plus simple pour tout le monde maintenant qu'elle n'est plus là".

Bien que cette représentation soit défendue par une source de Netflix comme une" visualisation des pensées intimes des personnages plutôt qu'une manifestation surnaturelle", elle n'en demeure pas moins risquée. Des voix au sein de la royauté ont exprimé leurs inquiétudes, suggérant que de tels choix artistiques pourraient être perçus comme insensibles, transformant des souvenirs douloureux en simple sensationnalisme.

La série, malgré son succès retentissant, a souvent été critiquée pour ses prises de liberté avec la réalité historique. Face à ces critiques, Netflix a même introduit un avertissement pour rappeler le caractère dramatisé de la série.