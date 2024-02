Michael Fassbender est le nouveau Mathieu Kassovitz

Pour le remake US de la série "Le Bureau des légendes", intitulé "The Department" et dirigé par George Clooney, c'est l'acteur Michael Fassbender qui devrait reprendre le rôle tenu par Mathieu Kassovitz dans la série française.

Tournage en vue pour Le Bureau des légendes version US

Le projet d'adaptation américaine de la série Le Bureau des légendes, création originale Canal+ à très grand succès, est sur de bons rails. Officialisée en février 2023 avec George Clooney à la réalisation et la production exécutive, la série The Department, qui sera donc le remake US de la création d'Eric Rochant, devrait selon les informations de Variety entrer en tournage à partir du printemps 2024 à Londres.

Le Bureau des légendes ©Canal+

On ne sait encore rien des détails de l'intrigue dans laquelle George Clooney va plonger ses "agents". Mais comme annoncé auparavant par Showtime, chaîne de télévision appartenant à Paramount Media et qui a commandé la série The Department, celle-ci "plongera les spectateurs profondément dans un monde d'intrigues et de subterfuges avec des personnages complexes qui luttent contre leurs propres démons tout en combattant les menaces existentielles pesant sur la nation et le monde".

À défaut d'un scénario plus détaillé, on peut néanmoins commencer à se représenter la chose, puisqu'un acteur est au stade ultime des négociations pour endosser le premier rôle, soit celui de Mathieu Kassovitz dans Le Bureau des légendes.

Michael Fassbender en Malotru

Selon les informations de Variety, c'est ainsi l'acteur et star du dernier film de David Fincher The Killer, Michael Fassbender, qui devrait incarner l'homologue de Mathieu Kassovitz aka Guillaume Debailly aka Malotru dans The Department.

Le tueur (Michael Fassbender) - The Killer ©Netflix

La dernière fois que Michael Fassbender était apparu dans une série télévisée remonte à 2008 pour The Devil's Whore. 16 ans plus tard, devenu depuis une star de cinéma notamment grâce à son rôle de Erik Lensherr aka Magnéto dans la saga X-Men, l'acteur germano-irlandais devrait donc être la tête d'affiche de cette série très ambitieuse.

Puisque The Department devrait logiquement se saisir des "guerres" entre agences de renseignement de différents pays et d'enjeux géopolitiques, George Clooney pourrait-il inviter à son casting des acteurs ou actrices de la série française originale à faire des apparitions ? Une hypothèse invérifiable en l'état mais, suite à celle de Michael Fassbender, d'autres annonces de casting devraient prochainement être faites...