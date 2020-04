The Eddy : Netflix dévoile la bande-annonce endiablée de la série de Damien Chazelle

Damien Chazelle tente pour la première fois de sa carrière une expérience à la télévision avec la série "The Eddy" pour Netflix. On y retrouvera dedans son obsession pour la musique dans un Paris contemporain. Découvrez la première bande-annonce dévoilée par la plateforme.

Avec Whiplash et La La Land, on a tous compris que Damien Chazelle avait une forte attirance pour la musique. Pas question de renier sa sensibilité au moment de tenter une première parenthèse du côté du petit écran. Netflix accroche un autre gros nom à son palmarès et pourra donc proposer la série The Eddy en mai prochain. Nous avions eu un petit aperçu de l'ambiance très réaliste souhaitée par le metteur en scène dans un premier teaser il y a quelques semaines. Alors que la diffusion s'approche, il est temps d'enfin voir plus amplement de quoi il en retourne avec une bande-annonce.

The Eddy suit André Holland dans la peau d'Elliot, un pianiste new-yorkais installé à Paris et co-propriétaire d'un club de jazz dont le nom donne son titre à la série. Cette affaire, il la tient avec Farid, son associé. Mais il va se rendre compte que son associé a quelques secrets assez dérangeants qui vont nuire à l'avenir de l'enseigne. Elliot devra essayer de maintenir à flot le club en compagnie de son groupe, pendant que sa fille de 15 ans revient dans sa vie subitement.

Un casting international pour The Eddy

L'histoire se situant en France, une partie du casting est évidemment connue par chez nous. On retrouvera Tahar Rahim en Farid, quand Leïla Bekhti campera sa femme. Joanna Kulig, Amandla Stenberg, Melissa George, Benjamin Biolay, Alexis Manenti et Tchéky Karyo seront aussi à l'écran.

On retrouve l'omniprésence de la musique dans cette bande-annonce diablement bien rythmée. The Eddy adopte un ton très réaliste et Chazelle promet de nous aspirer dans un tourbillon avec des émotions très fortes. On peut notamment voir qu'il sera question de pressions effectuées par une sorte de mafia parisienne à laquelle est liée Farid. Mais dans l'ensemble, c'est la musique qui domine cet aperçu et Chazelle n'a pas rigolé avec son casting en leur demandant de performer en direct ! Le réalisateur est aux commandes des deux premiers épisodes, puis des noms comme Alan Poul ou Houda Benyamina prennent la relève pour la suite de cette mini-série composée de huit parties.

The Eddy sera disponible sur Netflix le 8 mai prochain.