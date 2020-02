The Eddy : un teaser pour la série Netflix de Damien Chazelle

Vous avez aimé ? Partagez :

Le petit prodige Damien Chazelle s’est bien installé dans le paysage cinématographique avec que des films réussis. Il passe sur le petit écran pour « The Eddy », une série à destination de Netflix. Un premier teaser vient d’être dévoilé et il nous embarque dans la vie nocturne parisienne.

Sa filmographie tient sur les doigts d’une seule main et pourtant Damien Chazelle est un nom qui compte à Hollywood. Le réalisateur compose un cinéma inventif, soutenu par une utilisation pointue de la musique et incarné par des acteurs qu’il mène à la perfection. À l’instar d’un Xavier Dolan – qui a commence encore plus jeune que lui -, Chazelle est un joyau au style déjà très affirmé. Son prochain essai sur grand écran titré Babylon promet encore quelques fulgurances, en se situant au coeur de l’industrie hollywoodienne des années 20, avec Emma Stone et peut-être Brad Pitt au casting. Mais avant ça, on pourra voir une autre de ses oeuvres sur Netflix. La série The Eddy arrive cette année et elle vient d’entamer sa promotion avec un premier teaser.

La vie nocturne parisienne comme toile de fond de The Eddy

Dans un plan séquence d’une minute, nous suivons André Holland en train de marcher dans les rues parisiennes, la nuit. Jusqu’à ce qu’il arrive dans un club qui donne son nom à la série. On n’en saura pas plus pour le moment, mais ce teaser fonctionne. Parce qu’au lieu de poser les bases de la narration, il instaure une ambiance nocturne. On sent la vie parisienne à l’écran, avec une direction artistique qui ne verse pas dans la fantaisie. Netflix décrit The Eddy comme un drame autour d’un club de jazz, de son propriétaire et de son orchestre, dans un Paris à la fois contemporain et inhospitalier. Inutile de connaître avec précision l’univers de Chazelle pour saisir que la musique aura une place primordiale dans le programme.

Pour entrer plus en profondeur dans le scénario, Andre Holland campera Elliot, un pianiste new-yorkais exilé en France et devenu co-propriétaire du fameux club de jazz avec Farid. Ce dernier est incarné par Tahar Rahim, qui donnera la réplique à Leïla Bekhti, sa femme à l’écran et dans la vie. Elliot doit essayer de gérer son affaire mais sa vie personnelle sera toute aussi complexe avec la réapparition de sa fille de 15 ans, pendant qu’il vit une histoire d’amour avec la chanteuse de son groupe. Joanna Kulig, Amandla Stenberg, Melissa George, Benjamin Biolay et Tchéky Karyo complètent la distribution.

Damien Chazelle réalisera des épisodes, aux côtés d’Alan Poul et d’Houda Benyamina. Composée de 8 épisodes, la série sera mise en ligne par Netflix le 8 mai prochain.