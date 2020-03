The English Game : c'est quoi cette série Netflix sur le foot ?

Le football est l'un des sports les plus populaires au monde mais on voit rarement des films ou des séries sur le sujet. En mars débute sur Netflix "The English Game", qui revient aux origines de la discipline en Grande-Bretagne. On vous résume tout ce qu'il faut savoir sur cette série avant son arrivée.

Vous êtes en manque de football avec l'arrêt des championnats à cause du coronavirus ? Netflix a la solution pour que vous preniez votre dose. La série The English Game débarque sur Netflix le 20 mars pour nous ramener aux origines d'un sport devenu un véritable phénomène. Derrière cette création se trouve Julian Fellowes, à qui l'on doit Downton Abbey. Et vous allez vite comprendre que ces deux séries ont quelques points en commun.

Ça parle de quoi The English Game ?

Dans l'Angleterre des années 1870, deux hommes issus de classes sociales différentes vont jouer un rôle déterminant dans la démocratisation du football, jusqu'alors uniquement réservé aux plus aisés. Il faut sûrement remonter à cette période pour comprendre comment le football est devenu quasiment une religion dans ce pays. Le championnat anglais est désormais le plus suivi au monde mais, même dans des divisons plus inférieures, ce sport est considéré comme sacré. Source d'extase, de passion et de déception, qu'importe le niveau où on le pratique. Et depuis toujours, le foot a eu une portée sociale. Ou, du moins, il dit quelque chose de la société. Dans The English Game, on y parlera des différentes couches sociales, avec les plus riches d'un côté, et le peuple plus modeste de l'autre. Mais sur le terrain, le pauvre peut battre le riche, en restant dans le cadre des règles. Ce, encore aujourd'hui, ce qui fait la beauté et l'incertitude du sport.

The English Game mettra en scène des personnages qui ont existé. Fergus Suter (Kevin Guthrie), un écossais qui parviendra à passer d'amateur à professionnel. En face de lui, Arthur Kinnaird (Edward Holcroft) est issu de l'aristocratie et joue dans l'équipe du prestigieux collège d'Eton. Leur rivalité sera le coeur de la série, qui se décompose en 6 épisodes.

Pourquoi l'attendre ?

Le foot n'est que trop rarement un sujet que l'on voit développer sur nos écrans. Alors, forcément, quand c'est le cas, on regarde ça avec un oeil très attentif. The English Game a l'avantage de se dérouler à une époque loin de la nôtre où la médiatisation de ce sport n'était pas la même mais les thèmes qu'elle aborde restent universels. Julian Fellowes a déjà développé dans Downton Abbey ce portrait d'une aristocratie qui supplante la classe ouvrière. Il en sera encore question ici et on peut dire que le créateur continue d'approfondir des motifs qui l'intéressent particulièrement.

On attend aussi beaucoup de la mise en scène, en particulier lors des affrontements sportives. Il y a un réel enjeu visuel à ce niveau. Le football étant parfois devenu très (trop ?) cinématographique lors des transmissions télévisées, on reste toujours curieux de voir comment une fiction - même historique, comme ici - arrive à se confronter à cet exercice. Rendez-vous le 20 mars 2020 pour poser un jugement sur The English Game.