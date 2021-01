The Equalizer : un trailer pour la série policière avec Queen Latifah

La franchise "The Equalizer" reviendra bientôt à la télévision avec Queen Latifah en héroïne. Le premier épisode sera diffusé le 7 février. Découvrez la bande-annonce musclée.

The Equalizer : justice à la chaîne

En 2021, quand on prononce le mot Equalizer, on pense tout de suite à Denzel Washington, héros de deux films d'action mis en scène par Antoine Fuqua. Produit en 2014 pour une cinquantaine de millions de dollars, le premier épisode en a rapporté près de 200. Le deuxième, Equalizer 2, n'en a rapporté quatre ans plus tard que 102 pour un budget de 60, ce qui a dû refroidir un peu les envies de trilogie.

Denzel Washington dans Equalizer ©Columbia Pictures

Ce que peu savent, c'est que les films sont adaptés d'une série télé des années 80. Comme dans les longs-métrages, on y suit Robert McCall, un ancien agent de la CIA aujourd'hui à la retraite. L'homme n'aspire qu'à une vie simple et tranquille après des années d'aventures. L'américain est toutefois le témoin d'actes criminels dans les rues de sa ville. Le besoin de justice revient en lui alors qu'il a l'impression que les forces de l'ordre ne sont pas assez efficaces. Il se donne alors le droit de faire régner l'ordre lui-même et de sauver ceux qui sont délaissés. Tel un super-héros sans costume, il endosse le rôle de justicier !

Robert McCall (Edward Woodward) dans The Equalizer ©CBS

La série est très marquée par l'ambiance un peu sale des années 80, avec sa musique angoissante et synthétique. On est vraiment du côté du vigilante qui se substitue à la justice pour imposer la sienne. Créée par Michael Sloan et Richard Lindheim, elle mettait en scène l'acteur Edward Woodward dans le rôle principal. Les seconds rôles étaient alloués à Keith Szarabajka et Robert Lansing, qui prêtaient respectivement leurs traits à Mickey Kostmayer et Control. La série a duré 4 saisons, diffusées de 1985 à 1989.

En 2021, l'heure du reboot féminin a sonné.

La mère de la justice

Dans la nouvelle série The Equalizer, c'est Queen Latifah qui tient le rôle principal. Robert McCall devient donc Robyn McCall. L'actrice incarne une mère de famille qui décide de changer radicalement de vie. Elle quitte son travail sans s'en expliquer outre mesure. Alors que sa fille lui demande des explications, sa seule réponse est que la situation est compliquée. Pourtant, à côté de sa vie de famille, elle subit un entraînement physique poussé et s'inscrit dans un club de boxe. Car si elle donné sa démission, c'est en effet dans un but bien précis : devenir une justicière défendant les causes perdues un pistolet à la main. Dans la bande-annonce, on la voit sauver plusieurs jeunes femmes qui semblent avoir été kidnappées.

The Equalizer ©CBS

Pourtant, cette nouvelle activité dérange la CIA qui se demande bien qui est cette personne qui s'immisce dans des sauvetages sauvages sans accréditation officielle. Quand on lui pose la question de qui elle est, elle se définit comme celle que l'on appelle quand on ne peut pas joindre la police.

La casting de cette nouvelle version féminisée est complété, entre autres, par Chris Noth (Sex and the City, Gone), Liza Lapira (Fast & Furious 4, Crazy, Stupid, Love), et Adam Goldberg (Taken, Fargo). Le show est écrit par Andrew Marlowe et Terri Miller.

The Equalizer sera lancé le 7 février sur CBS juste après le Super Bowl. Une immense marque de confiance mais aussi un coup de poker de la part de la chaîne, puisque l'événement sportif est un des plus suivis de la télévision américaine. De ce fait, l'audience pour cette nouvelle série devrait être énorme pour découvrir ce premier épisode. À voir combien seront encore au rendez-vous du deuxième la semaine suivante.