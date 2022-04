The Essex Serpent sur Apple TV+ : Tom Hiddleston et Claire Danes traquent une créature invisible dans la bande-annonce

Apple TV+ dévoile la bande-annonce de la nouvelle série "The Essex Serpent". Un aperçu mystérieux d'une légende locale, avec Tom Hiddleston et Claire Danes.

Un monstre invisible sème le chaos

Pour concurrencer Netflix, Disney+, Prime Video et consorts, Apple TV+ met à jour un agenda de séries très attrayant. De la série d'espionnage Slow Horses, portée par Gary Oldman, jusqu'à des productions ambitieuses comme Pachinko, la plateforme de streaming développe un contenu attirant (Roar avec Nicole Kidman, et WeCrashed sont à citer également). En mai, The Essex Serpent s'ajoute à la liste d'un catalogue remarquable.

La nouvelle série Apple TV+ se base sur le roman éponyme de Sarah Perry. On y suit une jeune femme quittant Londres, qui vient habiter dans un petit village nommé Aldwinter. Dans l'Essex, elle se passionne pour un mythe qui fait la légende de ce recoin du monde. Un serpent nagerait dans les eaux de l'estuaire. Pour certains, ce monstre marin serait la cause de bien des malheurs. Pour d'autres, cela n'est qu'une invention. Une superstition locale qui fait penser à la légende du Loch Ness.

The Essex Serpent © Apple TV+

Dans cette bande-annonce, le fantastique sème le doute. Tous, au sein de ce village, semblent égarés. Les conservateurs et religieux gardent la foi et s'en remettent à Dieu. Tandis que la nouvelle arrivante préfère croire en une créature qu'à un Dieu invisible. La tension est palpable, et l'amour vient aussi jouer des tours à ces personnages.

Tom Hiddleston en pasteur, Claire Danes chercheuse

Créée par Anna Symon (Mrs. Wilson), la série dispose d'un casting conséquent. Claire Danes (Homeland) tente de trouver la vérité autour de ce mythe inquiétant et Tom Hiddleston (Loki) joue le pasteur. Ils tiennent les premiers rôles. L'acteur britannique n'est pas que le frère de Thor dans l'univers Marvel, et continue sa carrière sur le petit écran. Il sera notamment la tête d'affiche de la série The White Darkness prochainement.

Frank Dillane, Hayley Squires, Clémence Poésy, ainsi que Jamael Westman accompagneront le duo.

The Essex Serpent sera disponible dès le 13 mai sur Apple TV+.